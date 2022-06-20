Карпин прокомментировал решение клубов РПЛ не расширять лигу

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к тому, что число команд в РПЛ не увеличится.
- Сегодня состоялось голосование за расширение лиги.
- Большинство клубов выступили против.
- Поддержали инициативу только «Урал», «Крылья Советов» и «Химки».
«Всю жизнь играли 16 клубов и как-то играли же. Решение никак не оцениваю – ни позитивно, ни негативно. Нейтрально», – сказал Карпин.
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Источник: ТАСС