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Карпин прокомментировал решение клубов РПЛ не расширять лигу

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к тому, что число команд в РПЛ не увеличится.

«Всю жизнь играли 16 клубов и как-то играли же. Решение никак не оцениваю – ни позитивно, ни негативно. Нейтрально», – сказал Карпин.

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Источник: ТАСС

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Комментарии13
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    Рейтинг: +2222

    Бриг 31 минуту назад

    спартак при чем тут?

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    Рейтинг: +2381

    Ruryu 1 час назад

    Блин,а почему в 4 круга не сыграть,тогда? Один фиг,не еврокубков,не игр сборной.

    1
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    Рейтинг: +1146

    Дубина > Ruryu 1 час назад

    Газпрому так не нужно

    1
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    Рейтинг: +761

    fakeid 1 час назад

    в девяностые и по 18-20 клубов в лиге было, включая с дальнего востока. и ничего.

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    Рейтинг: +399

    Salt-N-Pepa > fakeid 1 час назад

    В 90-ые твой бдзенит в пердиве прозябал , и ничего

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    Рейтинг: +1146

    Дубина > Salt-N-Pepa 1 час назад

    Блекло голубых вытянули от туда в 2000 - Х,а про зенит люди узнали о его существовании в 2003 - Х годах)) Как то так!!!

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    Рейтинг: +761

    fakeid > Salt-N-Pepa 1 час назад

    могу напомнить лишь такой факт, что вонючейший спортаг вылетел в пердив, со всем своим админресурсом, лет на 10 раньше зенита, который не смог адаптироваться к 90м годам. но вернулись - и отодрали спортаг не единожды даже в 90х, когда вы скупали всех топов и судей. гы-гы-гы! ахаха!

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    Рейтинг: +703

    Suvorov51 > fakeid 48 минут назад

    чудак, на букву М. ты очень плохо знаешь историю бомжатников, возьми и открой учебник русского футбола, там нет команды чемпиона СССР из ЛЕНИНГРАДА, КРОМЕ 1984 ГОДА, чудачек, ты мой глупенький

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    Рейтинг: +761

    fakeid > Suvorov51 34 минуты назад

    мыло, на букву Р, ты ещё хуже знаешь историю бомжатника. напомню:

    - вонючий спортаг всю жизнь без собственной арены, 100 лет и 2 месяца. это рекорд. основатели европейского бомж-движа

    - когда была олимпиада в москве, всех московских (!) бомжей (т.е., спартачей) услали за 101й километр. ну это ты точно знаешь. и вот те бомжи перебежками пытались вернуться в столицу, т.к. там отбросов и стеклотары больше. но их атаки успешно отражала советская милиция. в итоге те бомжары осели на подступах к москве в какой-то деревеньке. тарасовка, кажется, называлась. да так там и остались, пополнив собой ничем не примечательный местный навозный клуб.

    - сифон и борода, между прочим, московские бомжи. что, как бы, очевидно, подтверждает.

    гы-гы.

    ахаха!

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    Рейтинг: +313

    Номэд > fakeid 29 минут назад

    Но всё равно бомжами почему то называют питорскую светлосинюю шелупонь. Гыгы

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    Рейтинг: +703

    Suvorov51 > fakeid 29 минут назад

    Дааааа, как не крути а бомжатник это сборище с Невы, ты обрати внимание, я не называю командой, помойка не может быть командой, а вот бомжами вы можете быть, даже под крылом ПРОМКВАСА. вы все равно помойка- бомжи одним словом

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    Рейтинг: +1146

    Дубина > Номэд 28 минут назад

    Блекло голубые)))

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    Рейтинг: +761

    fakeid > Номэд 11 минут назад

    тебе вообще норм живётся с такой несостыковкой про богатейший клуб страны, который ассоциируешь с бомжами? не, ну ок. лучше перевалить очевидную проблему на других, чем разобраться со своей. понимаю) спартаг - бомжыыы! гы-гы!

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