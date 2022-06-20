Агент Магнуссона высказался об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к экс-защитнику ЦСКА

Мартин Далин, агент экс-защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Торпедо», «Краснодара» и трех европейских клубов.

«Я не могу ничего комментировать по поводу будущего Магнуссона. Мне нечего сказать», — сказал Далин.

Магнуссон покинул ЦСКА в мае после 4-х лет в клубе.

Он провел за ЦСКА 92 матча, забил 5 мячей и стал обладателем Суперкубка России.

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