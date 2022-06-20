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  • Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему клуб пригласил Галактионова

Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему клуб пригласил Галактионова

20 июня 2022, 12:31
1

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера.

– Не меньшее удивление, чем расставание с Кержаковым, вызвало и то, что его сменил Михаил Галактионов, больше известный по работе с молодежью. Не подумывали о приглашении кого-то из иностранных тренеров?

– Мы хоть и стараемся идти в ногу со временем, но в данном случае рассматривали кандидатуры только отечественных тренеров или специалистов из ближнего зарубежья.

Долго анализировали, обсуждали самые разные варианты, и в итоге выбор пал на Галактионова. Да, он молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодежной сборной России.

В свое время проходил стажировку в «Аяксе», ПСВ, «Фейеноорде», «Лансе», внимательно следит за всем происходящим в мировом футболе, изучает все новое в развитии игры. Все это он стремится применять в своей работе.

– Недавно Вячеслав Колосков, комментируя приход Галактионова в ваш клуб, заметил, что его главный недостаток – отсутствие опыта работы на таком уровне.

– Мы это тоже учитывали. Хотя об Игоре Осинькине, который сейчас на слуху, до прихода в «Крылья Советов» мало что знали. Да и Александр Сторожук, возглавивший недавно «Краснодар», до этого не тренировал в высшем дивизионе.

А Галактионов, пусть и не так долго, но успел поработать в «Ахмате», привить команде узнаваемый стиль игры. Кстати, для Кержакова «Нижний Новгород» тоже стал первой командой на таком уровне.

  • РФС разрешил Галактионову совмещать работу в «Пари НН» и молодежной сборной.
  • Тренер заключил с нижегородским клубом контракт на 2 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Галактионов Михаил
Комментарии (1)
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Vitaga
1655725706
из всего сказанного можно сделать вывод - этот тренер блатной. кто то усиленно его продвигает. так глянем он и в Зенит придет
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