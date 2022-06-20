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  • Юрист «Спартака»: «Осталось еще два процесса, если Газизов ничего нового не родит»

Юрист «Спартака»: «Осталось еще два процесса, если Газизов ничего нового не родит»

20 июня 2022, 12:00
3

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала ход судебного разбирательства с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Да, это всe. Никто и ничего не должен. Самое главное, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову. Последняя точка именно по этому делу.

Думаю, что дело, которое было инициировано Газизовым в «Уфе» в параллель к этому спору, – для него является фактически жирной точкой.

Ещe есть два процесса: по некой бумажке, которую Газизов упорно пытается назвать распиской, по которой взыскали с Федуна в Уфе 89 миллионов, нарушив все законы аэродинамики.

По этому делу будет апелляция и, естественно, будет кассация. Более того, по восстановлению о работе на 5 июля назначен апелляционный процесс.

Соответственно, в эту дату будет Верховный суд. Осталось два процесса, если Газизов ничего нового не родит», – сказала Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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SLADE2019
1655717547
Ничего не родит. Что за некорректная и неправовая формулировка. Выходит и юристы в клубе те еще "специалисты". Обращение в суд за защитой своих интересов - право гражданина предусмотренное Конституцией, а вы родит - не родит. Кстати, по восстановлению Газизова и ребенок данный иск выиграет. Человек (это уже вопрос к его юристам) сроки для обращения в суд пропустил. Как все в Спартаке мрачно.
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dragon922
1655723955
родит ))) ахахахахахахаха он что гермафродит ?
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моэм
1655730989
Газизов , вместе с Уфой , вроде в ФНЛ , но благодаря судебным процессам связанными с Федуном и главное со Спартаком проводит мощнейший самопиар , чем фактически сделал себя полноправным участником жизни РПЛ .... ведь даже про многие команды РПЛ в СМИ пишут меньше чем про Газизова + Федун + Спартак ... поэтому думаю нас ждёт вагон новых процессов и апелляций , где Шамиль бедная обиженная овечка которую олигарх Федун выбросил с работы подыхать с голоду на улице.
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