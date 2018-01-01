Юрист «Спартака»: «Осталось еще два процесса, если Газизов ничего нового не родит»

Ничего не родит. Что за некорректная и неправовая формулировка. Выходит и юристы в клубе те еще "специалисты". Обращение в суд за защитой своих интересов - право гражданина предусмотренное Конституцией, а вы родит - не родит. Кстати, по восстановлению Газизова и ребенок данный иск выиграет. Человек (это уже вопрос к его юристам) сроки для обращения в суд пропустил. Как все в Спартаке мрачно.
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала ход судебного разбирательства с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
«Да, это всe. Никто и ничего не должен. Самое главное, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову. Последняя точка именно по этому делу.
Думаю, что дело, которое было инициировано Газизовым в «Уфе» в параллель к этому спору, – для него является фактически жирной точкой.
Ещe есть два процесса: по некой бумажке, которую Газизов упорно пытается назвать распиской, по которой взыскали с Федуна в Уфе 89 миллионов, нарушив все законы аэродинамики.
По этому делу будет апелляция и, естественно, будет кассация. Более того, по восстановлению о работе на 5 июля назначен апелляционный процесс.
Соответственно, в эту дату будет Верховный суд. Осталось два процесса, если Газизов ничего нового не родит», – сказала Завьялова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».