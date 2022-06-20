Юрист «Спартака»: «Осталось еще два процесса, если Газизов ничего нового не родит»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала ход судебного разбирательства с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Да, это всe. Никто и ничего не должен. Самое главное, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову. Последняя точка именно по этому делу.

Думаю, что дело, которое было инициировано Газизовым в «Уфе» в параллель к этому спору, – для него является фактически жирной точкой.

Ещe есть два процесса: по некой бумажке, которую Газизов упорно пытается назвать распиской, по которой взыскали с Федуна в Уфе 89 миллионов, нарушив все законы аэродинамики.

По этому делу будет апелляция и, естественно, будет кассация. Более того, по восстановлению о работе на 5 июля назначен апелляционный процесс.

Соответственно, в эту дату будет Верховный суд. Осталось два процесса, если Газизов ничего нового не родит», – сказала Завьялова.