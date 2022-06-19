«Дешевое повидло, случайно себя показал». Экс-игрок ЦСКА – об Языджи

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о том, что Юсуф Языджи не останется в клубе.

«Правильно делают, что от него избавляются. Это дешевое повидло, не будет он играть. Языджи случайно себя показал и выстрелил, так бывает в чемпионате. Да, забивал с 11-метровых на ажиотаже, но больше он играть не будет.

Он не такого уровня игрок, чтобы впахивать на футбольном поле. Он привык зарабатывать. За границей надо будет пахать. Хорошо, что ЦСКА не сумел договориться», – сказал Пономарев.