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Осинькин: «Я получил гарантии, что «Крылья Советов» смогут дальше развиваться»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта.

«Мы начали переговоры еще с марта. Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль. Важно было получить гарантии, что команда и клуб смогут дальше развиваться.

Не только мне, но и большой группе ребят сделаны предложения о продлении соглашения с «Крыльями». Надеюсь, что я — только лишь первый в череде переподписаний контрактов», – сказал Осинькин.

  • Осинькин возглавляет «Крылья» с лета 2020 года.
  • В прошедшем сезоне РПЛ клуб занял 8-е место.
  • Сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Спартака».

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 14:28
Комментарии4
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    Рейтинг: +10710

    Алексей З 4 минуты назад

    Ну а какие гарантии если будут приглашать топ-клубы РПЛ ?
    Больше денег, более высокие цели, это и есть путь к прогрессу.

    0
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    Рейтинг: +65618

    portero 46 минут назад

    Какие гарантии???? До конца года, что доживём...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +531

    чаппай 1 час назад

    Кто дал гарантии? Губер-единоросс?? Вы слишком наивны для своих лет, Игорь Осинькин

    0
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    Рейтинг: +3398

    Беспонтий 1 час назад

    ну да
    и из столицы попросили передать
    сиди на ж.пе ровно
    надо ведь ещё сарвели и пиняева продать

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