Осинькин: «Я получил гарантии, что «Крылья Советов» смогут дальше развиваться»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта.

«Мы начали переговоры еще с марта. Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль. Важно было получить гарантии, что команда и клуб смогут дальше развиваться.

Не только мне, но и большой группе ребят сделаны предложения о продлении соглашения с «Крыльями». Надеюсь, что я — только лишь первый в череде переподписаний контрактов», – сказал Осинькин.