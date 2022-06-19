Осинькин: «Я получил гарантии, что «Крылья Советов» смогут дальше развиваться»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта.
«Мы начали переговоры еще с марта. Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль. Важно было получить гарантии, что команда и клуб смогут дальше развиваться.
Не только мне, но и большой группе ребят сделаны предложения о продлении соглашения с «Крыльями». Надеюсь, что я — только лишь первый в череде переподписаний контрактов», – сказал Осинькин.
- Осинькин возглавляет «Крылья» с лета 2020 года.
- В прошедшем сезоне РПЛ клуб занял 8-е место.
- Сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Спартака».
Источник: Metaratings