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«Если есть самолюбие, докажи, а не начинай тявкать». Канчельскис – Промесу

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«У нас они великие игроки, а едут в Европу и ничего не показывают. Возьмeм в пример того же Промеса. Он что-то писал про меня, только он приехал в Испанию, ничего там не показал, точно такая же история с «Аяксом», и после вернулся в Россию.

Я ему ещe тогда сказал, что подпиши контракт на десять лет и кури сигару. Человек не от большого ума написал такие вещи, и что в итоге? Вернулся в «Спартак».

Если у тебя есть какое-то самолюбие, докажи, а не начинай гавкать, тявкать. Забей в Испании пять «Барселоне» и после рассказывай мне, что я такой негодяй и так далее.

Что за футболисты пошли, которые только и умеют рассказывать сказки и ходить на «Дом-2», – заявил Канчельскис.

  • В прошедшем сезоне Промес провел за «Спартак» 31 матч, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
  • Зимой 2018 года Канчельскис называл голландца «середнячком», неспособным заиграть в АПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +8016

    R_a_i_n 1 час назад

    Парни, а что сказал Антоха Канчельскису???

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    Рейтинг: +1302

    Узб@гоеный 1 час назад

    Промяс давно сбитый лётчик, но для хряков он звезда. Будь он в Зените с лавки не слезал бы этот неликвид. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +7152

    серега кашин 2 часа назад

    как всегда наших списанных пенсионеров понесло,

    2
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    Рейтинг: +96757

    zigbert 3 часа назад

    Сам Канчельскис больше тявкает когда дело касается Спартака. Что ему такое мог сказать Промес? Их пути в футболе не пересекались. Да и в интервью он особо не активен. Не пошла у него игра в Севилье но в Аяксе то он играл нормально да и в сборную был приглашен. О себе у Канчельскиса как всегда завышенное мнение.

    2
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    Рейтинг: +4655

    алдан2014 > zigbert 2 часа назад

    Вот меня тоже заинтересовало,на каком языке Промес Кончельскису что то сказал. Антоха скорее всего и не знает кто это

    1
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    Рейтинг: +10696

    Алексей З 3 часа назад

    Что-то я не помню когда это Промес о Канчельскисе говорил.
    Андрюша , в Голландии устанешь перечислять звёзд , наХ ты ему припал. Ну играл в МЮ и что ? Погоду в то время Кантона делал , а уж ты на подогрыше был.

    4
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    Рейтинг: +14

    SERG19811701 3 часа назад

    Канчельскис пёс продажный

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    Рейтинг: +986

    jek718875 4 часа назад

    Канчельскис молоток, держи пять!

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    Рейтинг: +22874

    DOCTOR PENALTY 4 часа назад

    Абсолютно правильный совет! Жму руку Андрею. ( Несмотря на то, что Промес свой, а Канчельскис не имеет к нам никакого отношения.)

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