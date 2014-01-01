«Если есть самолюбие, докажи, а не начинай тявкать». Канчельскис – Промесу

Парни, а что сказал Антоха Канчельскису???
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал вингера «Спартака» Квинси Промеса.
«У нас они великие игроки, а едут в Европу и ничего не показывают. Возьмeм в пример того же Промеса. Он что-то писал про меня, только он приехал в Испанию, ничего там не показал, точно такая же история с «Аяксом», и после вернулся в Россию.
Я ему ещe тогда сказал, что подпиши контракт на десять лет и кури сигару. Человек не от большого ума написал такие вещи, и что в итоге? Вернулся в «Спартак».
Если у тебя есть какое-то самолюбие, докажи, а не начинай гавкать, тявкать. Забей в Испании пять «Барселоне» и после рассказывай мне, что я такой негодяй и так далее.
Что за футболисты пошли, которые только и умеют рассказывать сказки и ходить на «Дом-2», – заявил Канчельскис.
- В прошедшем сезоне Промес провел за «Спартак» 31 матч, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
- Зимой 2018 года Канчельскис называл голландца «середнячком», неспособным заиграть в АПЛ.