«Если есть самолюбие, докажи, а не начинай тявкать». Канчельскис – Промесу

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«У нас они великие игроки, а едут в Европу и ничего не показывают. Возьмeм в пример того же Промеса. Он что-то писал про меня, только он приехал в Испанию, ничего там не показал, точно такая же история с «Аяксом», и после вернулся в Россию.

Я ему ещe тогда сказал, что подпиши контракт на десять лет и кури сигару. Человек не от большого ума написал такие вещи, и что в итоге? Вернулся в «Спартак».

Если у тебя есть какое-то самолюбие, докажи, а не начинай гавкать, тявкать. Забей в Испании пять «Барселоне» и после рассказывай мне, что я такой негодяй и так далее.

Что за футболисты пошли, которые только и умеют рассказывать сказки и ходить на «Дом-2», – заявил Канчельскис.