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  • «Если есть самолюбие, докажи, а не начинай тявкать». Канчельскис – Промесу

«Если есть самолюбие, докажи, а не начинай тявкать». Канчельскис – Промесу

18 июня 2022, 14:11
8

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«У нас они великие игроки, а едут в Европу и ничего не показывают. Возьмeм в пример того же Промеса. Он что-то писал про меня, только он приехал в Испанию, ничего там не показал, точно такая же история с «Аяксом», и после вернулся в Россию.

Я ему ещe тогда сказал, что подпиши контракт на десять лет и кури сигару. Человек не от большого ума написал такие вещи, и что в итоге? Вернулся в «Спартак».

Если у тебя есть какое-то самолюбие, докажи, а не начинай гавкать, тявкать. Забей в Испании пять «Барселоне» и после рассказывай мне, что я такой негодяй и так далее.

Что за футболисты пошли, которые только и умеют рассказывать сказки и ходить на «Дом-2», – заявил Канчельскис.

  • В прошедшем сезоне Промес провел за «Спартак» 31 матч, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
  • Зимой 2018 года Канчельскис называл голландца «середнячком», неспособным заиграть в АПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1655552333
Абсолютно правильный совет! Жму руку Андрею. ( Несмотря на то, что Промес свой, а Канчельскис не имеет к нам никакого отношения.)
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jek718875
1655553480
Канчельскис молоток, держи пять!
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SERG19811701
1655554164
Канчельскис пёс продажный
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zigbert
1655555966
Сам Канчельскис больше тявкает когда дело касается Спартака. Что ему такое мог сказать Промес? Их пути в футболе не пересекались. Да и в интервью он особо не активен. Не пошла у него игра в Севилье но в Аяксе то он играл нормально да и в сборную был приглашен. О себе у Канчельскиса как всегда завышенное мнение.
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серега кашин
1655558243
как всегда наших списанных пенсионеров понесло,
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R_a_i_n
1655561776
Парни, а что сказал Антоха Канчельскису???
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