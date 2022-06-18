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  • Вратарь Украины Бущан пожаловался на неназначенные пенальти в стыковом матче за ЧМ-2022 против Уэльса

Вратарь Украины Бущан пожаловался на неназначенные пенальти в стыковом матче за ЧМ-2022 против Уэльса

18 июня 2022, 00:40

Георгий Бущан, вратарь сборной Украины, выразил недовольство судейством в финальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022 против Уэльса (0:1).

«Я думаю, что если бы поставил рефери пенальти на Ярмоленко, то к нему не было бы никаких вопросов. Если бы это была сборная Италии, такой пенальти поставили бы.

Рефери говорит, что недостаточный контакт ноги. Какая разница, если контакт был? Во втором тайме, когда было добивание, Саня Караваев бьeт головой, и вратарь бьeтся в Караваева… Это тоже пенальти, потому что Караваев уже пробил, и вратарь его сбивает», – сказал Бущан в эфире телеканала «Футбол 1, 2, 3».

  • Украина не играла на ЧМ с 2006 года.
  • Уэльс отобрался на ЧМ впервые с прошлого века.
  • Бущан выступает за «Динамо» К.

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Источник: «Чемпионат»
Украина. Премьер-лига Украина Уэльс Бущан Георгий
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