Вратарь Украины Бущан пожаловался на неназначенные пенальти в стыковом матче за ЧМ-2022 против Уэльса

Георгий Бущан, вратарь сборной Украины, выразил недовольство судейством в финальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022 против Уэльса (0:1).

«Я думаю, что если бы поставил рефери пенальти на Ярмоленко, то к нему не было бы никаких вопросов. Если бы это была сборная Италии, такой пенальти поставили бы.

Рефери говорит, что недостаточный контакт ноги. Какая разница, если контакт был? Во втором тайме, когда было добивание, Саня Караваев бьeт головой, и вратарь бьeтся в Караваева… Это тоже пенальти, потому что Караваев уже пробил, и вратарь его сбивает», – сказал Бущан в эфире телеканала «Футбол 1, 2, 3».