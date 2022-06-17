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  • «Нервная система не справляется, и появляются ошибки». Карасев – о судействе в РПЛ

«Нервная система не справляется, и появляются ошибки». Карасев – о судействе в РПЛ

17 июня 2022, 16:20
2

Российский арбитр Сергей Карасев порассуждал о том, почему его коллеги допускают ошибки в матчах РПЛ.

– Увеличение расходов на судейство как-то связано с тем, что клубы РПЛ хотят уменьшить количество спорных моментов и предвзятости, о которой часто говорят? Поспособствовать так тому, чтобы судьи стали более независимы.

– Не помню, чтобы в последние годы кто-то из руководителей клубов отчетливо говорил про предвзятость судей. О том, что, например, конкретный судья не достоин судить в РПЛ – да. Но никто никого голословно не обвинял, насколько я знаю.

Мое личное мнение – из-за постоянно растущих требований к арбитрам люди зачастую настолько боятся сделать ошибку, что в итоге делают ее.

К сожалению, это так работает: арбитры находятся под стрессом, видят, что их коллег надолго отстраняют. Соответственно, нервная система не справляется, и появляются ошибки.

Особенно это касается молодых арбитров. Помню себя молодым, когда делаешь одну ошибку, пропускаешь два-три тура, потом выходишь и где-то на подкорке думаешь: «Вот я сделал ошибку, пропустил много, а если еще ошибусь – пропущу еще больше». Так что психологию никто не отменял, человек так устроен.

Вообще нам нужно забыть слово «предвзятость», у нас этого нет. Люди не враги сами себе, поймите. Человек десять лет шел в Премьер-лигу и одним свистком перечеркивает себе карьеру?

Я в это не верю. Поэтому больше бы смотрел в сторону психологии, а не того, о чем вы говорите.

  • В четверг клубы РПЛ согласились увеличить расходы на судейство и систему VAR.
  • Финансирование повысится с 775,3 до 937,2 миллиона рублей за 4 ближайших сезона.
  • Предполагается, что в новом сезоне вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч.
  • Помощники судьи будут получать 87 000 рублей за игру вместо 47 850.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
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