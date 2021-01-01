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Клубы РПЛ согласились увеличить расходы на судейство и систему VAR

Сегодня, 16 июня, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

На повестке дня был вопрос увеличения расходов на судейство и организацию системы VAR.

Департамент судейства РФС предложил повысить финансирование с 775,3 до 937,2 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 – 2025/26).

Клубы РПЛ поддержали предложение, а также проголосовали за заключение четырeхлетнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг VAR.

Расходы на судейство делятся на следующие категории:

  • Базовое вознаграждение арбитров за матч;
  • Ежемесячные выплаты;
  • Мотивационные выплаты за сезон;
  • Расходы на страхование.

Предполагается, что со следующего сезона вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч, ассистента рефери – с 47 850 до 87 000 рублей за игру.

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Источник: сайт РПЛ

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