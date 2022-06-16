Клубы РПЛ согласились увеличить расходы на судейство и систему VAR

Сегодня, 16 июня, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

На повестке дня был вопрос увеличения расходов на судейство и организацию системы VAR.

Департамент судейства РФС предложил повысить финансирование с 775,3 до 937,2 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 – 2025/26).

Клубы РПЛ поддержали предложение, а также проголосовали за заключение четырeхлетнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг VAR.

Расходы на судейство делятся на следующие категории:

Базовое вознаграждение арбитров за матч;

Ежемесячные выплаты;

Мотивационные выплаты за сезон;

Расходы на страхование.

Предполагается, что со следующего сезона вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч, ассистента рефери – с 47 850 до 87 000 рублей за игру.