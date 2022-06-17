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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке»

«Спартак» назвал состав нового тренерского штаба команды во главе с Гильермо Абаскалем.

«Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартака» войдут еще два испанских специалиста.

Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем.

Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович. Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов», – говорится в заявлении клуба.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4654

    алдан2014 2 часа назад

    Мутняк с этим тренером. Видимо схватили первого,кто согласился по быстрому и недорого. Заметно ,что в условиях дефицита времени на поиск тренера,взяли как временный вариант.С таким же успехом можно было и любого свободного россиянина тренера поставить. Ну да Катани виднее

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    Рейтинг: +15936

    Cleaner 2 часа назад

    Может до зимы и дотренеруют. А может быть к октябрю все разбегутся.

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    Рейтинг: +157

    Африк@нская 4yмa cвинeй 2 часа назад

    Абасраль 100% попадёт

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    Рейтинг: +3361

    Беспонтий 3 часа назад

    уже все устали


    "На золотом крыльце сидели:
    Царь, царевич,
    Король, королевич,
    Сапожник, портной.
    Кто ты будешь такой?
    Говори поскорей,
    Не задерживай добрых
    И честных людей."

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