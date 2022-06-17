Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке»

«Спартак» назвал состав нового тренерского штаба команды во главе с Гильермо Абаскалем.
«Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартака» войдут еще два испанских специалиста.
Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем.
Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович. Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов», – говорится в заявлении клуба.
- Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.
Источник: сайт «Спартака»