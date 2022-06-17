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  • Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке»

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке»

17 июня 2022, 15:49
3

«Спартак» назвал состав нового тренерского штаба команды во главе с Гильермо Абаскалем.

«Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартака» войдут еще два испанских специалиста.

Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем.

Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович. Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов», – говорится в заявлении клуба.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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Беспонтий
1655470991
уже все устали "На золотом крыльце сидели: Царь, царевич, Король, королевич, Сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, Не задерживай добрых И честных людей." ©
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алдан2014
1655475992
Мутняк с этим тренером. Видимо схватили первого,кто согласился по быстрому и недорого. Заметно ,что в условиях дефицита времени на поиск тренера,взяли как временный вариант.С таким же успехом можно было и любого свободного россиянина тренера поставить. Ну да Катани виднее
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zigbert
1655490049
Выбор сделан. Ждем успешной игры Спартака.
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