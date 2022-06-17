Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке»

«Спартак» назвал состав нового тренерского штаба команды во главе с Гильермо Абаскалем.

«Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартака» войдут еще два испанских специалиста.

Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем.

Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович. Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов», – говорится в заявлении клуба.