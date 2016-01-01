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Слуцкий рассказал о цели «Рубина» на сезон

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от сезона ФНЛ.

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. Трансферы? У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели.

Вернутся ли легионеры? До официально решения ФИФА мы не знаем. Теоретически их могут признать свободными агентами или на год дадут им возможность приостановить контракты на год. Мой прогноз – второй вариант», – сказал Слуцкий.

  • Сезон ФНЛ стартует в июле.
  • «Рубин» вылетел после 19 лет в РПЛ.
  • Главный тренер Леонид Слуцкий остался в команде, несмотря на вылет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:37
Комментарии3
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    Рейтинг: +57

    Hero_116 2 часа назад

    Пусть в ФНЛ 2 скатятся пора чистку пройти

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    Рейтинг: +22868

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Буду крайне удивлён, если Рубин через год вернётся в РПЛ, такая везуха бывает редко. Не верю в тренера Слуцкого. Думаю, Рубин совершил ошибку оставив его у руля.

    1
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    Рейтинг: +575

    Lipatoff 3 часа назад

    Обвинять руководство клуба думаю не правильно, клуб государственный, деньги вливают, поэтому за погоду в составе всегда в ответе тренер, раз накосячил, то пусть и востанавливает статус-КВО

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