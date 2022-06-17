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Слуцкий рассказал о цели «Рубина» на сезон

17 июня 2022, 12:37
10

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от сезона ФНЛ.

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. Трансферы? У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели.

Вернутся ли легионеры? До официально решения ФИФА мы не знаем. Теоретически их могут признать свободными агентами или на год дадут им возможность приостановить контракты на год. Мой прогноз – второй вариант», – сказал Слуцкий.

  • Сезон ФНЛ стартует в июле.
  • «Рубин» вылетел после 19 лет в РПЛ.
  • Главный тренер Леонид Слуцкий остался в команде, несмотря на вылет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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Lipatoff
1655459591
Обвинять руководство клуба думаю не правильно, клуб государственный, деньги вливают, поэтому за погоду в составе всегда в ответе тренер, раз накосячил, то пусть и востанавливает статус-КВО
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DOCTOR PENALTY
1655461956
Буду крайне удивлён, если Рубин через год вернётся в РПЛ, такая везуха бывает редко. Не верю в тренера Слуцкого. Думаю, Рубин совершил ошибку оставив его у руля.
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Hero_116
1655462133
Пусть в ФНЛ 2 скатятся пора чистку пройти
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Vitaga
1655470797
должны вернуться на 99%. инфраструктура- игроки -нормальный тренер- деньги -традиции - все составляющие для этого есть. соглашусь с Hero_116 - нужна чистка от коррупционной беды. процветает пока в полны рост
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