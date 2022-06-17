Слуцкий рассказал о цели «Рубина» на сезон

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от сезона ФНЛ.

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. Трансферы? У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели.

Вернутся ли легионеры? До официально решения ФИФА мы не знаем. Теоретически их могут признать свободными агентами или на год дадут им возможность приостановить контракты на год. Мой прогноз – второй вариант», – сказал Слуцкий.