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«Никто не будет спрашивать, чего я хочу». Дюпин – об интересе «Зенита»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин отреагировал на новость, что он может перейти в «Зенит».

«Я по этому поводу ничего не знаю, честно. Тренируюсь с «Рубином». Со мной никто не общался из руководства. У меня действующий контракт.

То, что я хочу, будут в последнюю очередь учитывать. Я тренируюсь, выполняю свои обязательства. А то, что я хочу, меня же не будет никто спрашивать», – сказал Дюпин.

  • В прошедшем сезоне голкипер «Рубина» пропустил 59 голов в 33 матчах.
  • Рыночная стоимость 34-летнего Дюпина – 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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