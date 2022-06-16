«Никто не будет спрашивать, чего я хочу». Дюпин – об интересе «Зенита»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин отреагировал на новость, что он может перейти в «Зенит».

«Я по этому поводу ничего не знаю, честно. Тренируюсь с «Рубином». Со мной никто не общался из руководства. У меня действующий контракт.

То, что я хочу, будут в последнюю очередь учитывать. Я тренируюсь, выполняю свои обязательства. А то, что я хочу, меня же не будет никто спрашивать», – сказал Дюпин.