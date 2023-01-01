«Зенит» интересуется вратарем «Рубина» Дюпиным

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин может продолжить карьеру в «Зените».

Петербургский клуб уже ведет переговоры о трансфере 34-летнего футболиста.

Сообщалось, что «Зенит» расторгнет контракт с вратарем Станиславом Крицюком. Видимо, это поиск замены для него.