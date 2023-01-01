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«Зенит» интересуется вратарем «Рубина» Дюпиным

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин может продолжить карьеру в «Зените».

Петербургский клуб уже ведет переговоры о трансфере 34-летнего футболиста.

Сообщалось, что «Зенит» расторгнет контракт с вратарем Станиславом Крицюком. Видимо, это поиск замены для него.

  • В прошедшем сезоне Дюпин пропустил 59 голов в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +648

    fakeid 2 часа назад

    пц. еврокубков нет - вот он реальный шанс для одоевского, ставьте его.
    нет, блин, продляют косячника кержа (35 лет) и интересуются вратарём из фнл (34 года).
    логично.

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