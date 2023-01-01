«Зенит» интересуется вратарем «Рубина» Дюпиным

пц. еврокубков нет - вот он реальный шанс для одоевского, ставьте его.
нет, блин, продляют косячника кержа (35 лет) и интересуются вратарём из фнл (34 года).
логично.
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин может продолжить карьеру в «Зените».
Петербургский клуб уже ведет переговоры о трансфере 34-летнего футболиста.
Сообщалось, что «Зенит» расторгнет контракт с вратарем Станиславом Крицюком. Видимо, это поиск замены для него.
- В прошедшем сезоне Дюпин пропустил 59 голов в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.