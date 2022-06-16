АПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23. Его откроет лондонское дерби

Английская Премьер-лига представила расписание матчей на весь следующий сезон.
Турнир стартует 5 августа 2022 года, а завершится 28 мая 2023 года.
Новый сезон АПЛ откроет лондонское дерби между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом».
1-й тур
5 августа, пятница
«Кристал Пэлас» – «Арсенал»
6 августа, суббота
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»
«Эвертон – «Челси»
7 августа, воскресенье
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
Полностью календарь можно посмотреть здесь.
- Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
- Неделю назад лига приостановила 6-летний контракт с «Матч ТВ».
Источник: сайт АПЛ