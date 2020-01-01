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АПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23. Его откроет лондонское дерби

Английская Премьер-лига представила расписание матчей на весь следующий сезон.

Турнир стартует 5 августа 2022 года, а завершится 28 мая 2023 года.

Новый сезон АПЛ откроет лондонское дерби между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом».

1-й тур

5 августа, пятница

«Кристал Пэлас» – «Арсенал»

6 августа, суббота

«Фулхэм»«Ливерпуль»

«Борнмут»«Астон Вилла»

«Лидс»«Вулверхэмптон»

«Лестер»«Брентфорд»

«Ньюкасл»«Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм»«Саутгемптон»

«Эвертон – «Челси»

7 августа, воскресенье

«Манчестер Юнайтед»«Брайтон»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

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Источник: сайт АПЛ

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