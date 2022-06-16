АПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23. Его откроет лондонское дерби

Английская Премьер-лига представила расписание матчей на весь следующий сезон.

Турнир стартует 5 августа 2022 года, а завершится 28 мая 2023 года.

Новый сезон АПЛ откроет лондонское дерби между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом».

1-й тур

5 августа, пятница

«Кристал Пэлас» – «Арсенал»

6 августа, суббота

«Фулхэм» – «Ливерпуль»

«Борнмут» – «Астон Вилла»

«Лидс» – «Вулверхэмптон»

«Лестер» – «Брентфорд»

«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон»

«Эвертон – «Челси»

7 августа, воскресенье

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

Полностью календарь можно посмотреть здесь.