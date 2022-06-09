АПЛ приостановила контракт с «Матч ТВ» на шесть лет

АПЛ приостановила действие телевизионного контракта с «Матч ТВ» сроком с 2022-го по 2028-й год.

Такое решение было объявлено на общем собрании клубов АПЛ. Голосования среди клубов не проводилось, им лишь сообщили о решении, сообщает BBC (сайт заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры).

Неизвестно, будет ли возобновлен или разорван контракт в будущем. Сделка с российским вещателем оценивалась с 43 миллиона фунтов.