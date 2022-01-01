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АПЛ приостановила контракт с «Матч ТВ» на шесть лет

АПЛ приостановила действие телевизионного контракта с «Матч ТВ» сроком с 2022-го по 2028-й год.

Такое решение было объявлено на общем собрании клубов АПЛ. Голосования среди клубов не проводилось, им лишь сообщили о решении, сообщает BBC (сайт заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры).

Неизвестно, будет ли возобновлен или разорван контракт в будущем. Сделка с российским вещателем оценивалась с 43 миллиона фунтов.

  • Ранее АПЛ приостановила контракт с вещателем Okko.
  • Okko транслировал АПЛ с 2019 года.
  • Со следующего сезона права на трансляцию АПЛ должны были перейти «Матч ТВ».

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Источник: BBC

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Комментарии7
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    Рейтинг: +3065

    Беспонтий 55 минут назад

    видали мы в гробу
    из гроба
    всех ваших афроостровитян

    0
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    Рейтинг: +486

    чаппай > Беспонтий 18 минут назад

    Да-да, именно оттуда и наблюдай за цивилизованным миром

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    Рейтинг: +4692

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Лицимерие это все. Все что нельзя смотреть по телевизору можно после короткой регистрации смотреть на сайтах БК контор часть из которых принадлежит тем же англосаксам. А коль такие честные ждем скорого поражения в Великобритании правах из государственного, как сейчас, валлийского + введение штрафов за разговоры в ресторанах на шотландском и ирландском. Тогда все будет по честному.

    1
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    Рейтинг: +486

    чаппай > Красногорск_Фан 23 минуты назад

    Молодцы, всё правильно делают.

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    Рейтинг: +2735

    acor94 1 час назад

    Тоесть матч тв платил 50 миллионов евро англичанам, а рпл предложил всего 10?))

    Сучьи патриоты))

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    Рейтинг: +5138

    AtticusFinch > acor94 51 минуту назад

    да как-то МЮ -Ливерпуль поинтересней смотреть, чем Уфа - Урал)

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    Рейтинг: +486

    чаппай > acor94 19 минут назад

    Цитируя классика: "Патриотизм - последнее прибежище негодяя". Патриотизм нужен только чтобы вате мозги загаживать, для всего остального есть калькулятор.

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