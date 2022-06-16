Федотов объяснил, почему ушел из «Сочи» в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему решил перейти из «Сочи» в московский клуб.

«Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА.

Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.

Мог ли остаться в «Сочи»? Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед.

Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда», – объяснил Федотов.