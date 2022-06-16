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Федотов объяснил, почему ушел из «Сочи» в ЦСКА

16 июня 2022, 09:18
16

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему решил перейти из «Сочи» в московский клуб.

«Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА.

Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.

Мог ли остаться в «Сочи»? Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед.

Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда», – объяснил Федотов.

  • В прошлом сезоне «Сочи» в РПЛ финишировал выше ЦСКА – 2-е место против 5-го.
  • Федотов сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (16)
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acor94
1655360872
Не захотел делать историю с Сочи, на всё готовенькое прибежал. Надеюсь найдут достойную замену и Сочи раскатает армейцев в очной встрече.
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morgan59
1655362627
Готов держать пари, что Сочи будет в конце сезона выше чем ЦСКА.
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DOCTOR PENALTY
1655362664
Правильное и понятное решение. Очень корректно высказался.
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neim
1655364090
Не понятные слова говорит Федотов. Почему бы самому, вместе с Сочи не создать такую же историю, как и у ЦСКА, я может даже и лучше ? Предпосылки и перспектива думаю есть, команда на ходу,
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99-й
1655365349
А чегобы прямо не сказать иду туда где больше отсыпали
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Sky Spartak
1655367288
Честно сказал...как есть...хотя очень неожиданно!!!
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Чехов на Садовой
1655367815
Его штаб (точнее сам Федот) перешол в ЦСКА потому, что там бабосов больше отсыпали. А всё остальное - бла, бла, бла... Ещё тот синегнойный тип.
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