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Федотов объяснил, почему ушел из «Сочи» в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему решил перейти из «Сочи» в московский клуб.

«Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА.

Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.

Мог ли остаться в «Сочи»? Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед.

Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда», – объяснил Федотов.

  • В прошлом сезоне «Сочи» в РПЛ финишировал выше ЦСКА – 2-е место против 5-го.
  • Федотов сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +705

    99-й 29 минут назад

    А чегобы прямо не сказать иду туда где больше отсыпали

    2
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    Рейтинг: +4724

    neim 50 минут назад

    Не понятные слова говорит Федотов. Почему бы самому, вместе с Сочи не создать такую же историю, как и у ЦСКА, я может даже и лучше ? Предпосылки и перспектива думаю есть, команда на ходу,

    2
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    Рейтинг: +2672

    Nerlinger > neim 33 минуты назад

    на Анжи посмотри

    0
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    Рейтинг: +22858

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Правильное и понятное решение. Очень корректно высказался.

    1
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    Рейтинг: +1944

    morgan59 1 час назад

    Готов держать пари, что Сочи будет в конце сезона выше чем ЦСКА.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +2787

    acor94 1 час назад

    Не захотел делать историю с Сочи, на всё готовенькое прибежал. Надеюсь найдут достойную замену и Сочи раскатает армейцев в очной встрече.

    3
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    Рейтинг: +10628

    Алексей З > acor94 1 час назад

    Ребёнок , ЦСКА - это история, знак качества !
    Сочи- искусственно созданная нагрузка Роттенбергу к городу-курорту и его окрестностям. Собственных болел полтора-курортника.
    Федотов прекрасно отработал , пошёл на повышение, всё логично.

    7
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    Рейтинг: +2484

    Чермындыр > acor94 1 час назад

    Интересно, если бы он пошел не в ЦСКА, а в Зенит вместо Семака, ты б так же пел про то, что он там что-то не захотел строить?

    1
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    Рейтинг: +2787

    acor94 > Чермындыр 50 минут назад

    Да, Сочи хотя бы пытался делать вид, что создаёт конкуренцию Зениту, остальные. Я ожидаю развал команды Сочи, а это очень грустно.

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    Рейтинг: +24914

    vladimir-7 > acor94 11 минут назад

    А ты, обрати внимание на Крылья Советов, вот кто может
    устроить конкуренцию любой команде РПЛ в борьбе за чемпионство, без мешка денег от спонсора, и это не шутка.

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    Рейтинг: +657

    Suvorov51 > Алексей З 5 минут назад

    Да, всё логично, и добавить нечего

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