Карпин прокомментировал свое будущее в «Ростове»

Молодец! Он мне все больше и больше нравится - нынешний Карпов. Что-то с ним в Ростове сделалось - ушло все наносное, конюнктурное, а хорошее - выпятилось. Возможно, это просто влияние семьи молодой - что совпало с Ростовом. В любом случае - удачи ему и Ростову!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что не уйдет в другой клуб этим летом.
«Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи.
Я уже начал и продолжу сезон во главе «Ростова». Кто меня с кем-то связывал, все вопросы им.
Глобальных изменений в команде, думаю, не будет однозначно. Все ждут решения от УЕФА и ФИФА. Думаю, продлят всe то же самое по иностранцам.
Глобальных изменений возврата иностранцев, думаю, не стоит ожидать. Глобальных трансферов от нас тоже не стоит ждать. Сохранить тех, кто были, хотелось бы», – сказал Карпин.