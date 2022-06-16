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Карпин прокомментировал свое будущее в «Ростове»

16 июня 2022, 07:55
5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что не уйдет в другой клуб этим летом.

«Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи.

Я уже начал и продолжу сезон во главе «Ростова». Кто меня с кем-то связывал, все вопросы им.

Глобальных изменений в команде, думаю, не будет однозначно. Все ждут решения от УЕФА и ФИФА. Думаю, продлят всe то же самое по иностранцам.

Глобальных изменений возврата иностранцев, думаю, не стоит ожидать. Глобальных трансферов от нас тоже не стоит ждать. Сохранить тех, кто были, хотелось бы», – сказал Карпин.

  • Тренер совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
  • Ранее сообщалось, что Карпин может вернуться в «Спартак» или возглавить «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (5)
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1655358968
Респектище Георгиевич!
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житель СПб
1655359583
Молодец! Он мне все больше и больше нравится - нынешний Карпов. Что-то с ним в Ростове сделалось - ушло все наносное, конюнктурное, а хорошее - выпятилось. Возможно, это просто влияние семьи молодой - что совпало с Ростовом. В любом случае - удачи ему и Ростову!
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