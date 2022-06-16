Карпин прокомментировал свое будущее в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что не уйдет в другой клуб этим летом.

«Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи.

Я уже начал и продолжу сезон во главе «Ростова». Кто меня с кем-то связывал, все вопросы им.

Глобальных изменений в команде, думаю, не будет однозначно. Все ждут решения от УЕФА и ФИФА. Думаю, продлят всe то же самое по иностранцам.

Глобальных изменений возврата иностранцев, думаю, не стоит ожидать. Глобальных трансферов от нас тоже не стоит ждать. Сохранить тех, кто были, хотелось бы», – сказал Карпин.