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Бабаян: «Ни капли не сомневаюсь, что Алексей Березуцкий станет большим топовым тренером»

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян поговорил о своем экс-руководителе – главном тренере команды Алексее Березуцком. Их штаб сегодня отправили в отставку.

– Как вы оцениваете тренерский потенциал Алексея Березуцкого?

– По человеческим качествам у Лeши топ-воспитание. По тренерским качествам человек развивается каждый день. Нельзя забывать, что это его первый опыт в качестве главного тренера. Я не считаю, что это был провальный сезон – он очень многое сделал, много работает над собой. Если ему дадут в каком-то клубе побыть главным тренером, то через пару лет мы получим очень сильного специалиста, и российский чемпионат от этого только выиграет. Я ему сказал: «Ни капли не сомневаюсь, что ты станешь большим топовым тренером».

– У Василия такой же потенциал?

– Я с ним меньше работал – всего три месяца, и меньше знаком, но у него однозначно большой багаж знаний. У него свой подход – более технологичный, любит всe самое новое. Василий тоже очень много развивается, это хороший дуэт.

  • Березуцкого в ЦСКА сменил Владимир Федотов из «Сочи».
  • ЦСКА в последнем сезоне РПЛ финишировал 5-м.
  • Команда с 2016 года не брала чемпионство.

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Источник: Metaratings

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