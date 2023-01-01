Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник
3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

Денисов поддержал отстранение сборной и клубов: «Нужны более жесткие меры»

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов прокомментировал отстранение российских команд от международных матчей.

– Как ты отреагировал на решение УЕФА об отстранении клубов и сборных?

– Я считаю, это правильно.

– Правильно?

– Да. Потому что мы все причастны к этому.

Я вообще за еще более… (более жесткие меры – прим. «Бомбардира»). Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то жесткое по отношению к нам.

Мы все смеемся, что это не поможет, что это все ерунда. Нет. Наш футбол скатился сейчас очень далеко, если на следующий год мы пропустим Европу, будет еще хуже. Но это мое мнение, оно не есть правильное. Но то, что происходит, – это ужас. Все.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Новости по теме
Петржела: «Согласен с Денисовым, что в «Зените» любой тренер станет чемпионом» 1
Денисов против русских тренеров в сборной: «Все лучшее в нашем футболе – от иностранцев» 18
«Мне его жалко, он загубил карьеру». Денисов – о Кокорине 10
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:34
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11