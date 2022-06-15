Денисов поддержал отстранение сборной и клубов: «Нужны более жесткие меры»

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов прокомментировал отстранение российских команд от международных матчей.

– Как ты отреагировал на решение УЕФА об отстранении клубов и сборных?

– Я считаю, это правильно.

– Правильно?

– Да. Потому что мы все причастны к этому.

Я вообще за еще более… (более жесткие меры – прим. «Бомбардира»). Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то жесткое по отношению к нам.

Мы все смеемся, что это не поможет, что это все ерунда. Нет. Наш футбол скатился сейчас очень далеко, если на следующий год мы пропустим Европу, будет еще хуже. Но это мое мнение, оно не есть правильное. Но то, что происходит, – это ужас. Все.