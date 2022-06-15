Гончаренко мог возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Виктор Гончаренко мог стать главным тренером «Спартака». Об этом пишет Евро-Футбол.ру.

Белорусский специалист был одним из кандидатов на вакантную должность после ухода Паоло Ваноли.

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ранее сказал, что клуб рассматривал восемь тренеров. Выбрали в итоге 33-летнего Гильермо Абаскаля.