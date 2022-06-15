Гончаренко мог возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Виктор Гончаренко мог стать главным тренером «Спартака». Об этом пишет Евро-Футбол.ру.
Белорусский специалист был одним из кандидатов на вакантную должность после ухода Паоло Ваноли.
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ранее сказал, что клуб рассматривал восемь тренеров. Выбрали в итоге 33-летнего Гильермо Абаскаля.
- Гончаренко работал в России с 2013 по 2022 год.
- Он возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».
- Ранее сообщалось, что Гончаренко может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Источник: Евро-Футбол.ру