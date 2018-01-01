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Гончаренко мог возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Виктор Гончаренко мог стать главным тренером «Спартака». Об этом пишет Евро-Футбол.ру.

Белорусский специалист был одним из кандидатов на вакантную должность после ухода Паоло Ваноли.

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ранее сказал, что клуб рассматривал восемь тренеров. Выбрали в итоге 33-летнего Гильермо Абаскаля.

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Источник: Евро-Футбол.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +5421

    rash1959 16 минут назад

    Ух! Пронесло!

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    Рейтинг: +24908

    vladimir-7 1 час назад

    Наверняка было бы лучше.

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    Рейтинг: +96701

    zigbert 1 час назад

    Не потянул бы он в Спартаке.

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    Рейтинг: +2772

    acor94 2 часа назад

    Каттани спас команду от вылета в фнл, не позвав колхозника. Тот уже 2 команды в рпл развалил, хватит. Пусть Ислочь тренерует.

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