Клубы РПЛ из топ-5 интересуются защитником «Чайки»

Защитник «Чайки» Матвей Ужгин продолжит карьеру в клубе РПЛ, сообщил агент футболиста Сергей Пушкин.

– По Ужгину действительно есть предложения от клубов РПЛ. С учeтом дефицита бюджета у многих команд, в дальнейшем большинство клубов будут больше обращать внимание на талантливых ребят из ФНЛ-1 и ФНЛ-2.

– Заинтересованность к Ужгину идeт от клубов какого статуса?

– Речь идeт о клубах первой пятeрки, которые сейчас рассматривают кандидатуру Ужгина.

– В прошлом году Ужгин был на просмотре в «Ахмате», почему тогда не получилось перейти в состав Грозного?

– Тогда не получилось из-за последствий коронавируса, у Матвея не соответствовали определeнные медицинские показатели, и он не смог показать себя в полной мере. Сейчас в нeм есть заинтересованность, потому что Матвей способен закрыть позиции правого, левого и центрального защитника.

– Не станет ли он одноклубником другого вашего игрока Георгия Щенникова в ЦСКА?

– Я не могу раскрыть всех подробности, но кандидатура Матвея была предложена армейцам.