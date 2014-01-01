«Чемпионат»: «Динамо» в ближайшее время подпишет двух игроков «Енисея»

Пока такое руководство и ТШ хорошего не жди. Нет хозяина - нет порядка.
Московское «Динамо» намерено подписать двух воспитанников красноярского «Енисея».
19-летние Матвей Ужгин и Никита Раздорских дебютировали за клуб из Красноярска в 2019 году.
Сейчас они оба – свободные агенты.
Ранее министерство Красноярского края заявило игрокам «Енисея» о сокращении бюджета клуба и смены курса на воспитанников.
- «Динамо» с 30 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.