Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    «Чемпионат»: «Динамо» в ближайшее время подпишет двух игроков «Енисея»

    Московское «Динамо» намерено подписать двух воспитанников красноярского «Енисея».

    19-летние Матвей Ужгин и Никита Раздорских дебютировали за клуб из Красноярска в 2019 году.

    Сейчас они оба – свободные агенты.

    Ранее министерство Красноярского края заявило игрокам «Енисея» о сокращении бюджета клуба и смены курса на воспитанников.

    • «Динамо» с 30 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.
    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:14
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +181

      ц 1 час назад

      Пока такое руководство и ТШ хорошего не жди. Нет хозяина - нет порядка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      barbiturny 1 час назад

      Курс сменили, а воспитанников про**али.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      ц 1 час назад

      лучше бы арендованных вернули

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru