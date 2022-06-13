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«Тюмень» подтвердила переход 22-летнего Карпова в «Краснодар»

Президент «Тюмени» Александр Попов рассказал о скором трансфере нападающего Данила Карпова в «Краснодар».

«Да, «Краснодар» действительно проявляет интерес к Карпову. Переговоры уже завершились.

Интересовались ли другие клубы? Раньше к Карпову также присматривался «Рубин», – сообщил Попов.

По информации «Чемпионата», 22-летний футболист заключит с «Краснодаром» контракт до 2025 года.

  • В прошедшем сезоне Карпов стал лучшим бомбардиром группы 4 в ФНЛ-2.
  • Форвард «Тюмени» забил 21 гол и сделал 10 ассистов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +56

    Hero_116 1 час назад

    Хороший игрок. Давно ему нужно было с Тюмени уходить

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    Рейтинг: +15914

    ilichkadr 2 часа назад

    Хороший трансфер. Надеюсь в Краснодаре Карпов будет на первых ролях.

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