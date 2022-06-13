«Тюмень» подтвердила переход 22-летнего Карпова в «Краснодар»

Президент «Тюмени» Александр Попов рассказал о скором трансфере нападающего Данила Карпова в «Краснодар».

«Да, «Краснодар» действительно проявляет интерес к Карпову. Переговоры уже завершились.

Интересовались ли другие клубы? Раньше к Карпову также присматривался «Рубин», – сообщил Попов.

По информации «Чемпионата», 22-летний футболист заключит с «Краснодаром» контракт до 2025 года.