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  • «Мой муж – страстотерпец». Жена Семака считает его мучеником

«Мой муж – страстотерпец». Жена Семака считает его мучеником

13 июня 2022, 00:42
13

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал об отношении мужа к религии.

«У меня был очень яркий неофитский момент. Представляете, каково было моему мужу? Он женился на светской девушке, и вдруг, в момент моего обращения, интерьер дома меняется – вместо каких-то картин появляются портреты старцев.

А муж у меня был изначально скорее сочувствующий, ну верующий так, формально. И я мгновенно, как только все поняла, сразу же решила подражать Ксении Блаженной во внешнем облике, стать исихастом (использовать молитву и специальные психологические и физические практики – прим. «Бомбардира») и желательно умереть мученической смертью, иначе бы надолго меня не хватило.

И муж, надо отдать ему должное, он страстотерпец», – сказала Анна Семак в эфире телеканала «Спас».

  • Страстотерпцами в Православии называют христианских мучеников, которые претерпели страдания во имя Иисуса Христа.
  • Семак возглавляет «Зенит» на протяжении 4 сезонов.
  • Под его руководством петербуржцы неизменно становились чемпионами России.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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Fusballer
1655071930
Мучение Семака - думать, что все победы Зенита это его заслуги, а на самом деле всё купил газпром. Печально(((
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Жорик кекс обжорик
1655072654
Прочитал как страпонец.
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житель СПб
1655073249
Ужас! Действительно, тяжело это перенести. Понятно, почему он почти не улыбается.
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Niklas80
1655086739
У меня чуть мозг не взорвался от прочитанного, если честно.)
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Бывалый1488
1655102872
Семак топ! Никогда не забуду его гол Парме ))
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NewLife
1655108711
Дама немного не в себе)
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Taps
1655109941
Дура баба. А ещё не.гра хотела в семью.
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portero
1655118210
Жены футболистов это нечто, им лучше молчать...
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Вомбат
1655119419
Анна, не надо умирать мученической смертью. Просто уйдите в монастырь. И когда ваш муж выползет из-под вашего каблука, вы поймете, что он никакой не страстотерпец. Нормальный подкаблучник. А если выражаться высоким слогом, любит вас немножко больше, чем надо.
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