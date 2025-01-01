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«Мой муж – страстотерпец». Жена Семака считает его мучеником

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал об отношении мужа к религии.

«У меня был очень яркий неофитский момент. Представляете, каково было моему мужу? Он женился на светской девушке, и вдруг, в момент моего обращения, интерьер дома меняется – вместо каких-то картин появляются портреты старцев.

А муж у меня был изначально скорее сочувствующий, ну верующий так, формально. И я мгновенно, как только все поняла, сразу же решила подражать Ксении Блаженной во внешнем облике, стать исихастом (использовать молитву и специальные психологические и физические практики – прим. «Бомбардира») и желательно умереть мученической смертью, иначе бы надолго меня не хватило.

И муж, надо отдать ему должное, он страстотерпец», – сказала Анна Семак в эфире телеканала «Спас».

  • Страстотерпцами в Православии называют христианских мучеников, которые претерпели страдания во имя Иисуса Христа.
  • Семак возглавляет «Зенит» на протяжении 4 сезонов.
  • Под его руководством петербуржцы неизменно становились чемпионами России.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16034

    житель СПб 2 часа назад

    Ужас! Действительно, тяжело это перенести. Понятно, почему он почти не улыбается.

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    Рейтинг: +467

    Жорик секс обжорик 3 часа назад

    Прочитал как страпонец.

    1
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    Рейтинг: +15199

    Barmaleushka > Жорик секс обжорик 1 час назад

    У кого что "болит" , тот о том и говорит .

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    Рейтинг: +13961

    Fusballer 3 часа назад

    Мучение Семака - думать, что все победы Зенита это его заслуги, а на самом деле всё купил газпром. Печально(((

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    Рейтинг: +480

    fakeid > Fusballer 2 часа назад

    7:1 тоже купил газпром, рыло? то есть, спартаг продаётся как на панели? не удивлён, не удивлён

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    Рейтинг: +480

    fakeid 3 часа назад

    это реально мучение, играть против спартака. думаешь, что хоть борьбу навяжут, готовишься к битве. а в итоге 7:1. бедный семак)

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