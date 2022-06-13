«Мой муж – страстотерпец». Жена Семака считает его мучеником

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал об отношении мужа к религии.

«У меня был очень яркий неофитский момент. Представляете, каково было моему мужу? Он женился на светской девушке, и вдруг, в момент моего обращения, интерьер дома меняется – вместо каких-то картин появляются портреты старцев.

А муж у меня был изначально скорее сочувствующий, ну верующий так, формально. И я мгновенно, как только все поняла, сразу же решила подражать Ксении Блаженной во внешнем облике, стать исихастом (использовать молитву и специальные психологические и физические практики – прим. «Бомбардира») и желательно умереть мученической смертью, иначе бы надолго меня не хватило.

И муж, надо отдать ему должное, он страстотерпец», – сказала Анна Семак в эфире телеканала «Спас».