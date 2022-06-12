Осинькин намекнул на продление контракта с «Крыльями»: «Этот проект нельзя бросать»

– Многим ребятам предложили контракты. Сейчас вроде на финишной прямой. До окончания переговоров не буду ничего комментировать.

– Вам тоже предложили новое соглашение?

– Определенное продление – да. Сейчас в Самаре большой футбольный проект, во многом он связан со мной. Есть интерес не только ко мне или к кому-то из ребят, а к целой группе. Это касается и всего тренерского штаба, футболистов. Для меня это важно.

– Правда, что вами интересовались другие клубы?

– Мы все часть футбольного проекта, который нельзя бросать. В Самаре очень хорошее отношение области и лично губернатора. Мы постоянно видим и чувствуем его заинтересованность и поддержку, мы не можем подвести его и всех самарских болельщиков. Здесь реально футбольный город.

В день 80-летия клуба мы играли с «Динамо». Получился яркий футбольный праздник и знаковая победа, это увидели более 32 тысяч болельщиков. Бывают команды, где при победе 5:0 ругают, почему не 6:0. А здесь даже при поражении поддерживают.