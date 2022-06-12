Мележиков: «Послушаем футболистов и решим, бойкотировать ли Суперкубок»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пока не исключает, что команда бойкотирует матч за Суперкубок России против «Зенита». Москвичам не нравится проведение встречи в Санкт-Петербурге.

«Бойкот? Нас всячески двигают к этому решению. 21 числа я соберу команду. Будем решать. Лично я против подобного. Все должно быть по спортивному принципу. Штраф за бойкот? Не принципиально. Мое мнение — играть. Будем слушать футболистов. Но не хочется делать заложников болельщиками. Дедлайн по бойкоту — прямо до выхода на поле», – сказал Мележиков.