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Мележиков: «Послушаем футболистов и решим, бойкотировать ли Суперкубок»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пока не исключает, что команда бойкотирует матч за Суперкубок России против «Зенита». Москвичам не нравится проведение встречи в Санкт-Петербурге.

«Бойкот? Нас всячески двигают к этому решению. 21 числа я соберу команду. Будем решать. Лично я против подобного. Все должно быть по спортивному принципу. Штраф за бойкот? Не принципиально. Мое мнение — играть. Будем слушать футболистов. Но не хочется делать заложников болельщиками. Дедлайн по бойкоту — прямо до выхода на поле», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 14:48
Комментарии18
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    Рейтинг: +3758

    ААМ 21 минуту назад

    Тоже мне Событие. Суперкубок России. Не УЕФА же.

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    Рейтинг: +15888

    ilichkadr 25 минут назад

    Колхозное собрание это конечно хорошо, но кто будет в нём председательствовать!? Как-то всё это делается келейно, без учёта мнения народа.
    Правильным бы было обсудить проект решения собрания до голосования, провести всенародный референдум за счёт владельца клуба. Прикинуть что к чему, а потом уже строчить протокол о бойкоте.
    P.S. Цирк продолжается, толи ещё будет..........

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    Рейтинг: +15175

    Barmaleushka 48 минут назад

    Каких футболистов ? Все знают кого вы там все слушаете .

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    Рейтинг: +14327

    NewLife 48 минут назад

    И это говорит гендиректор. Вам рфс харкнул в лицо, а Вы, гендиректор, не можете сами решить: просто утереться или еще подставить задницу, посоветовавшись с игроками. С ними не надо советоваться, гендиректор должен управлять и давать указания, а не бздеть брать ответственность. Федун, переведи Мележикова в завхозы и сделай гендиректором г-жу Салихову.

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    Рейтинг: +15888

    ilichkadr > NewLife 18 минут назад

    Видимо хотелось, чтобы гендиректор харкнул в ответ?
    РФС - общественная организация, в которую входит ФК Спартак. Это официальный орган управления футбольным спортом в Российской Федерации. Не нравится, не желаешь исполнять решения РФС? Иди работать на завод.
    P.S. По мне, в случае бойкота, выгнал бы сраной метлой из РПЛ вместе с Федуном и его эскортницей.

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    Рейтинг: +551

    Сделаны из Дерева > ilichkadr 3 минуты назад

    Ты чи бухой?

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    Рейтинг: +6712

    Из Твери Леха 53 минуты назад

    А что блин неспортивного в проведении матча в Питере? Может там футболистам отраву в еду добавляют или тренироваться не дают перед матчем? Или может спать мешают в отелях? Клоуны.

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    Рейтинг: +1267

    Artemka444 1 час назад

    Плакаться это ваш удел!!!!

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    Рейтинг: +412

    FС Spаrtак > Artemka444 56 минут назад

    а твой писать и показывать что тут болел зенита алекватных нет

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    Рейтинг: +412

    FС Spаrtак > Artemka444 54 минуты назад

    самое знаешь что смешное? что тут мнение такого лоха как ты тут никому не интересно

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    Рейтинг: +4706

    neim 1 час назад

    ... " Но не хочется делать заложников болельщиками. " ...
    Да уж, господин Малежиков (или всё же специалисты второй самой древней профессии ?). Бумагу марать, это вам не за грамматикой следить ... ))).
    Вы уже давно всё сделали в этой жизни, а именно, даже своё образование где-то просрали.

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    Рейтинг: +39075

    Project Бабангида 1 час назад

    имейте совесть. после заявленной эстрадной программы Селиховой, как можно такой концерт отменить? меняю билеты Пинк Флойд на Зенит - Спартак с доплатой

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    Рейтинг: +13959

    Fusballer > Project Бабангида 1 час назад

    Какая Селихова? Жена Александра Селихова?

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    Рейтинг: +39075

    Project Бабангида > Fusballer 1 час назад

    да ну вы что..? какой Александр? к ней не каждый Леонид без разрешения в спальню войдёт )

    0
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    Рейтинг: +806

    БеZуМныЙ 1 час назад

    Лучше уж против Зенита выступал бы более достойный и посильнее хряков клуб, чем эти не умеющие играть нытики. Таких пол чемпионата. гыгыгы

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    Рейтинг: +7859

    R_a_i_n > БеZуМныЙ 59 минут назад

    Помоечный везде насрать успел.

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    Рейтинг: +551

    Сделаны из Дерева > БеZуМныЙ 2 минуты назад

    гав гав гав

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    Рейтинг: +7859

    R_a_i_n 1 час назад

    Ни в коем случае.

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