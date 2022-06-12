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  • Мележиков: «Послушаем футболистов и решим, бойкотировать ли Суперкубок»

Мележиков: «Послушаем футболистов и решим, бойкотировать ли Суперкубок»

12 июня 2022, 14:48
18

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пока не исключает, что команда бойкотирует матч за Суперкубок России против «Зенита». Москвичам не нравится проведение встречи в Санкт-Петербурге.

«Бойкот? Нас всячески двигают к этому решению. 21 числа я соберу команду. Будем решать. Лично я против подобного. Все должно быть по спортивному принципу. Штраф за бойкот? Не принципиально. Мое мнение — играть. Будем слушать футболистов. Но не хочется делать заложников болельщиками. Дедлайн по бойкоту — прямо до выхода на поле», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (18)
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R_a_i_n
1655034595
Ни в коем случае.
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Project Бабангида
1655035234
имейте совесть. после заявленной эстрадной программы Селиховой, как можно такой концерт отменить? меняю билеты Пинк Флойд на Зенит - Спартак с доплатой
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neim
1655035481
... " Но не хочется делать заложников болельщиками. " ... Да уж, господин Малежиков (или всё же специалисты второй самой древней профессии ?). Бумагу марать, это вам не за грамматикой следить ... ))). Вы уже давно всё сделали в этой жизни, а именно, даже своё образование где-то просрали.
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Artemka444
1655036934
Плакаться это ваш удел!!!!
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Из Твери Леха
1655038220
А что блин неспортивного в проведении матча в Питере? Может там футболистам отраву в еду добавляют или тренироваться не дают перед матчем? Или может спать мешают в отелях? Клоуны.
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NewLife
1655038516
И это говорит гендиректор. Вам рфс харкнул в лицо, а Вы, гендиректор, не можете сами решить: просто утереться или еще подставить задницу, посоветовавшись с игроками. С ними не надо советоваться, гендиректор должен управлять и давать указания, а не бздеть брать ответственность. Федун, переведи Мележикова в завхозы и сделай гендиректором г-жу Салихову.
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ilichkadr
1655039913
Колхозное собрание это конечно хорошо, но кто будет в нём председательствовать!? Как-то всё это делается келейно, без учёта мнения народа. Правильным бы было обсудить проект решения собрания до голосования, провести всенародный референдум за счёт владельца клуба. Прикинуть что к чему, а потом уже строчить протокол о бойкоте. P.S. Цирк продолжается, толи ещё будет..........
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ААМ
1655040147
Тоже мне Событие. Суперкубок России. Не УЕФА же.
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portero
1655043193
Давайте бойкот, посмотрим как изменятся наказание клубов в к следующему байкоту... Да обещали снятся снимитесь уже.... Шаетажисты хреновы!!!!
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