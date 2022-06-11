Нуньес пропускает матч с Панамой, чтобы не травмироваться перед трансфером в «Ливерпуль»

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Уругвая и Панамы.
Нападающий уругвайцев Дарвин Нуньес пропускает встречу, чтобы не получить травму перед трансфером в «Ливерпуль». О сделке объявят в ближайшие дни.
- Англичане заплатят 80 миллионов евро + 20 миллионов бонусами. Контракт игрока будет рассчитан на 5 лет с зарплатой 8 миллионов евро в год.
- 22-летний уругваец – лучший бомбардир минувшего сезона Примейры (26 голов в 28 матчах).
- Рыночная стоимость Нуньеса – 50 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо