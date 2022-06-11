Нуньес пропускает матч с Панамой, чтобы не травмироваться перед трансфером в «Ливерпуль»

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Уругвая и Панамы.

Нападающий уругвайцев Дарвин Нуньес пропускает встречу, чтобы не получить травму перед трансфером в «Ливерпуль». О сделке объявят в ближайшие дни.