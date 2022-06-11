Фабрицио Романо подтвердил, что Нуньес перейдет в «Ливерпуль» за 80+20 миллионов

Сделка по переходу форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» закрыта. Вскоре должны объявить официально.
Информацию подтвердил Фабрицио Романо – итальянский журналист, один из главных футбольных инсайдеров мира.
Англичане заплатят 80 миллионов евро + 20 миллионов бонусами. Контракт игрока рассчитан на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год.
- 22-летний уругваец – лучший бомбардир минувшего сезона Примейры (26 голов в 28 матчах).
- Рыночная стоимость Нуньеса – 50 миллионов евро.
- Главное достижение в карьере Нуньеса – чемпионство в Уругвае с «Пеньяролем».
Источник: твиттер Фабрицио Романо