Фабрицио Романо подтвердил, что Нуньес перейдет в «Ливерпуль» за 80+20 миллионов

Сделка по переходу форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» закрыта. Вскоре должны объявить официально.

Информацию подтвердил Фабрицио Романо – итальянский журналист, один из главных футбольных инсайдеров мира.

Англичане заплатят 80 миллионов евро + 20 миллионов бонусами. Контракт игрока рассчитан на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год.