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Фабрицио Романо подтвердил, что Нуньес перейдет в «Ливерпуль» за 80+20 миллионов

Сделка по переходу форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» закрыта. Вскоре должны объявить официально.

Информацию подтвердил Фабрицио Романо – итальянский журналист, один из главных футбольных инсайдеров мира.

Англичане заплатят 80 миллионов евро + 20 миллионов бонусами. Контракт игрока рассчитан на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год.

  • 22-летний уругваец – лучший бомбардир минувшего сезона Примейры (26 голов в 28 матчах).
  • Рыночная стоимость Нуньеса – 50 миллионов евро.
  • Главное достижение в карьере Нуньеса – чемпионство в Уругвае с «Пеньяролем».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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