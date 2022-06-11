«Рубин» увеличил зарплату в пять раз». Рыжиков рассказал о срыве трансфера в «Спартак»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, как едва не перешел в «Спартак».
«Уже хотел объявить о переходе, но Курбан Бердыев спросил: «Сергей, что ты хочешь?» Я сказал: «Мне предлагают контракт на три года и повышают зарплату в пять раз. Если условия повторите, то останусь». Он говорит: «Дай мне два дня». Через два дня объявляет, что мои условия удовлетворены.
Я позвонил своему агенту, и он передал информацию Валерию Карпину. Они пожелали мне удачи и потом уже подписали Андрея Диканя», – сказал Рыжиков.
- 41-летний Рыжиков наиболее известен по выступлениям за «Рубин», «Крылья Советов» и «Тамбов».
- В казанском клубе он провел 10 сезонов.
- Экс-голкипер закончил карьеру в 2021 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»