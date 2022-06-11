Президент «Оренбурга» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопросы о финансировании клуба после выхода в РПЛ.
«Пока не могу дать точный ответ по бюджету. Нужно обладать цифрами, чтобы понимать, во сколько он увеличится. Пока я точными цифрами не располагаю.
Идет процедура. В моем представлении, бюджет будет и позволит нам нормально укомплектоваться и содержать команду.
Частные средства? Одна из задач, которая стоит перед генеральным директором – встречи с букмекерскими фирмами. У нас есть предложения, но мы хотели бы посмотреть более предметно.
Директор находится в Москве, задача перед ним стоит. Мы активно работаем, разбираемся, вникаем. Стараемся везде выглядеть достойно», – сказал Еремякин.
- «Оренбург» вернулся в РПЛ спустя 2 года.
- Команда в стыках победила «Уфу» (2:2, 2:1).
Источник: «Спорт-Экспресс»