Президент «Оренбурга» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопросы о финансировании клуба после выхода в РПЛ.

«Пока не могу дать точный ответ по бюджету. Нужно обладать цифрами, чтобы понимать, во сколько он увеличится. Пока я точными цифрами не располагаю.

Идет процедура. В моем представлении, бюджет будет и позволит нам нормально укомплектоваться и содержать команду.

Частные средства? Одна из задач, которая стоит перед генеральным директором – встречи с букмекерскими фирмами. У нас есть предложения, но мы хотели бы посмотреть более предметно.

Директор находится в Москве, задача перед ним стоит. Мы активно работаем, разбираемся, вникаем. Стараемся везде выглядеть достойно», – сказал Еремякин.