«Готов рассматривать другие предложения». Кержаков – о будущем

Александр Кержаков сообщил, что «Нижний Новгород» до сих пор не предложил ему новый контракт, поэтому он готов к переговорам с другими клубами.

– «Нижний Новгород» начал сбор команды без главного тренера. Какая ситуация с вашим контрактом?

– Некорректно сейчас комментировать действия клуба и тот факт, что команда начала сбор без меня. Мой контракт с «Нижним Новгородом» закончился 1 июня.

До первого июня был нормальный рабочий диалог, обсуждали продление моего контракта, планы по формированию команды, сборы. Сейчас никаких разговоров нет.

– Вы готовы рассматривать другие предложения?

– Да, готов.

– А от «Нижнего»?

– Если поступит, то я, конечно, его рассмотрю. Мы с командой проделали серьeзную работу и провели хороший сезон, выполнили поставленную задачу.

Да и мне и моей семье нравится город.