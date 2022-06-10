«Готов рассматривать другие предложения». Кержаков – о будущем

Александр Кержаков сообщил, что «Нижний Новгород» до сих пор не предложил ему новый контракт, поэтому он готов к переговорам с другими клубами.
– «Нижний Новгород» начал сбор команды без главного тренера. Какая ситуация с вашим контрактом?
– Некорректно сейчас комментировать действия клуба и тот факт, что команда начала сбор без меня. Мой контракт с «Нижним Новгородом» закончился 1 июня.
До первого июня был нормальный рабочий диалог, обсуждали продление моего контракта, планы по формированию команды, сборы. Сейчас никаких разговоров нет.
– Вы готовы рассматривать другие предложения?
– Да, готов.
– А от «Нижнего»?
– Если поступит, то я, конечно, его рассмотрю. Мы с командой проделали серьeзную работу и провели хороший сезон, выполнили поставленную задачу.
Да и мне и моей семье нравится город.
- В прошедшем сезоне «Нижний Новгород» под руководством Кержакова финишировал на 11-м месте в РПЛ.
- В приглашении тренера заинтересован «Волгарь» из ФНЛ.