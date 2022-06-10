Каттани – об Абаскале: «Спартак» выбрал одного из самых многообещающих тренеров Европы»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

«Во-первых, хочу выразить личную благодарность и признательность мистеру Ваноли и всем членам его тренерского штаба. Каждый из них ни на секунду не останавливался в своей работе и верил в свою миссию, что привело нашу команду к победе в Кубке России.

И я приветствую в «Спартаке» мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», – сказал Каттани.