Каттани – об Абаскале: «Спартак» выбрал одного из самых многообещающих тренеров Европы»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.
«Во-первых, хочу выразить личную благодарность и признательность мистеру Ваноли и всем членам его тренерского штаба. Каждый из них ни на секунду не останавливался в своей работе и верил в свою миссию, что привело нашу команду к победе в Кубке России.
И я приветствую в «Спартаке» мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», – сказал Каттани.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: сайт «Спартака»