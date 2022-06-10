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Каттани – об Абаскале: «Спартак» выбрал одного из самых многообещающих тренеров Европы»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

«Во-первых, хочу выразить личную благодарность и признательность мистеру Ваноли и всем членам его тренерского штаба. Каждый из них ни на секунду не останавливался в своей работе и верил в свою миссию, что привело нашу команду к победе в Кубке России.

И я приветствую в «Спартаке» мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», – сказал Каттани.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 13:01
Комментарии3
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    Рейтинг: +96640

    zigbert 31 минуту назад

    Для болельщиков Спартака это не главное. Для команды нужна поставленная игра и результат.

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    Рейтинг: +15770

    ilichkadr 1 час назад

    "мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы"
    Лука, пока ещё Абаскаль никому и ничего не обещал, разве что лично тебе.

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    Рейтинг: +217

    kostilio 2 часа назад

    зимой кто будет??)))))

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