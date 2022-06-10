Советник Федуна призвал дать Абаскалю время в «Спартаке»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о назначении Гильермо Абаскаля новым главным тренером клуба.

«Я помню Гильермо по работе в итальянских клубах — в «Асколи» и «Кьяссо». Он был неплох, но я не готов давать профессиональное резюме по его тренерской работе.

Ему нужно будет время освоиться в «Спартаке». Давайте посмотрим, что у него получится в этом клубе», — сказал Камоцци.