Советник Федуна призвал дать Абаскалю время в «Спартаке»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о назначении Гильермо Абаскаля новым главным тренером клуба.
«Я помню Гильермо по работе в итальянских клубах — в «Асколи» и «Кьяссо». Он был неплох, но я не готов давать профессиональное резюме по его тренерской работе.
Ему нужно будет время освоиться в «Спартаке». Давайте посмотрим, что у него получится в этом клубе», — сказал Камоцци.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне.
- Он занял второе место в чемпионате Швейцарии.
Источник: «Спорт-Экспресс»