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Советник Федуна призвал дать Абаскалю время в «Спартаке»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о назначении Гильермо Абаскаля новым главным тренером клуба.

«Я помню Гильермо по работе в итальянских клубах — в «Асколи» и «Кьяссо». Он был неплох, но я не готов давать профессиональное резюме по его тренерской работе.

Ему нужно будет время освоиться в «Спартаке». Давайте посмотрим, что у него получится в этом клубе», — сказал Камоцци.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне.
  • Он занял второе место в чемпионате Швейцарии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13945

    Fusballer 1 час назад

    Три месяца хватит вполне.

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    Рейтинг: +602

    Suvorov51 1 час назад

    Вот это советники....., да где вы их находите. давайте и я вам посоветую. у нас в колхозе "" Напрасный труд" в деревне Н.О.В.О.Е.Б.У.Н.О.В.О.., есть пастух, вот он тоже подойдет для тренерской работы в клубах российской высшей лиги. его скотина понимает и человек пойме. Просто руководство Спартака....... ДОЛБАЯНЫ

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    Рейтинг: +10211

    alp 2 часа назад

    да у него будет уйма времени! целых 2-3 месяца!

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    Рейтинг: +1012

    alefreddy 2 часа назад

    конечно а то пол года и на выход

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