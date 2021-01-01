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Нигматуллин: «По моей информации, «Спартак» ищет иностранного тренера»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Работу Ваноли можно оценить на троечку с плюсом. Да, выиграл Кубок в столетие клуба, но работа тренера должна быть более фундаментальной, команда должна быть конкурентоспособной и в чемпионате тоже, а такого, к сожалению, не было. Неоднозначная оценка выходит.

Что касается нового главного тренера, то по моей информации, «Спартак» ищет иностранного специалиста. Впрочем, возвращение Карпина было бы очень интересно, ведь он прибавил за это время», — сказал Нигматуллин.

  • Сообщалось, что Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.
  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 08:20
Комментарии2
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    Рейтинг: +23094

    JTherry 2 минуты назад

    "Спартак ищет иностранного специалиста..."
    ...??? и кто первый в очереди тренировать в России из иностранцев..? who is it..?

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    Рейтинг: +10421

    Алексей З 19 минут назад

    Опять лицемерие !!!
    Ваноли пришёл Спартак уже был на 10-ом , так что не стоит на него всё вешать.
    Мог оказаться выше ? Легко , но в этот период хет-трик от ЭСК не стоит забывать, на корню команду прибивали. После 24 февраля, перспективы вообще не осталось. 5 или 10 места - никакой разницы.
    Все силы бросил на Кубок . Разобрался с игроками и в финале увидели костяк команды, с перспективой на будущее.
    Кубок наш !!!!
    Полные Лужники , пол-стране подарили Праздник !!!
    Какая наХ троечка ? Вы или завидуете, или лживый патриотизм мешает объективно оценивать.

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