Нигматуллин: «По моей информации, «Спартак» ищет иностранного тренера»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Работу Ваноли можно оценить на троечку с плюсом. Да, выиграл Кубок в столетие клуба, но работа тренера должна быть более фундаментальной, команда должна быть конкурентоспособной и в чемпионате тоже, а такого, к сожалению, не было. Неоднозначная оценка выходит.

Что касается нового главного тренера, то по моей информации, «Спартак» ищет иностранного специалиста. Впрочем, возвращение Карпина было бы очень интересно, ведь он прибавил за это время», — сказал Нигматуллин.