Нигматуллин: «По моей информации, «Спартак» ищет иностранного тренера»

"Спартак ищет иностранного специалиста..."
...??? и кто первый в очереди тренировать в России из иностранцев..? who is it..?
Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.
«Работу Ваноли можно оценить на троечку с плюсом. Да, выиграл Кубок в столетие клуба, но работа тренера должна быть более фундаментальной, команда должна быть конкурентоспособной и в чемпионате тоже, а такого, к сожалению, не было. Неоднозначная оценка выходит.
Что касается нового главного тренера, то по моей информации, «Спартак» ищет иностранного специалиста. Впрочем, возвращение Карпина было бы очень интересно, ведь он прибавил за это время», — сказал Нигматуллин.
- Сообщалось, что Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.