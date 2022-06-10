Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Ваноли покинул «Спартак», Дзюбой интересуются три турецких клуба

Главные новости дня. Ваноли покинул «Спартак», Дзюбой интересуются три турецких клуба

10 июня 2022, 00:59

Стал известен размер бюджета «Краснодара» на 2023 год

Официально: Гаттузо – новый тренер «Валенсии»

Тимофеев обвинил Рианчо в крахе чемпионского «Спартака». Испанец ответил футболисту

«Лион» объявил о возвращении Ляказетта

Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Также им интересуются «Галатасарай» и «Коньяспор»

АПЛ приостановила контракт с «Матч ТВ» на шесть лет

«Зенит» подпишет Бакаева и еще 3-4 россиян. Клуб хочет создать прообраз сборной России

ЦСКА и Федотов не могут согласовать один важный нюанс. Новым тренером «Сочи» станет Гаранин

Рыбус перейдет в «Спартак». Стороны подпишут контракт по схеме «1+1». Зарплата – 1-1,2 миллиона евро в год

Ваноли покинул «Спартак». Итальянец решил уйти по трем причинам

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
3
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
2
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
2
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
3
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
7
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
5
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Все новости
Все новости
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
17:44
1
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
7
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
5
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
В АПЛ повторили трансферный рекорд
15:47
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
7
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
27
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
7
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
14:19
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
16
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+