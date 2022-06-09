«Зенит» подпишет Бакаева и еще 3-4 россиян. Клуб хочет создать прообраз сборной России

«Зенит» планирует подписать летом экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и еще 3-4 российских футболистов.

«В летнее трансферное окно «Зенит» не ограничится приобретением Зелимхана Бакаева. В планах петербургского клуба приглашение еще трех-четырех российских футболистов молодого и среднего футбольного возраста.

Существует версия, что таким образом в Санкт-Петербурге готовят базовую версию сборной России, которая после снятия ограничений станет конкурентоспособной на международной арене», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.