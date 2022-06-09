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  • «Зенит» подпишет Бакаева и еще 3-4 россиян. Клуб хочет создать прообраз сборной России

«Зенит» подпишет Бакаева и еще 3-4 россиян. Клуб хочет создать прообраз сборной России

9 июня 2022, 15:13
16

«Зенит» планирует подписать летом экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и еще 3-4 российских футболистов.

«В летнее трансферное окно «Зенит» не ограничится приобретением Зелимхана Бакаева. В планах петербургского клуба приглашение еще трех-четырех российских футболистов молодого и среднего футбольного возраста.

Существует версия, что таким образом в Санкт-Петербурге готовят базовую версию сборной России, которая после снятия ограничений станет конкурентоспособной на международной арене», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 лет.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (16)
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acor94
1654777182
Дада, берите бакаева, агаларова, джикию, захаряна. Будет настоящая русская сборная...
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Давид59
1654779903
Прообраз сборой? Ок! Останется "мелочь". Принять решение, что в футбол, а не в кое-что другое играем.
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Kollljan
1654780747
Сколько можно спекулировать этим Бакаевым? Других тем нету что ли?
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vladimir-7
1654780767
В Зените нет гл. тренера, а уж для создания прообраза сборной, нужен настоящий гл. тренер, а не его тень. Давно надо понять, что не всё покупается, даже в России.
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Fialet
1654787928
"Существует версия, что таким образом в Санкт-Петербурге готовят базовую версию сборной России, которая после снятия ограничений станет конкурентоспособной на международной арене". Блин, они вообще логически мыслить умеют? Ну соберут они сборную, а с кем она играть будет в чемпионате России, с командами на голову слабее? Полностью деградируют, и если когда нибудь Россию вернут в международный футбол, будет такой обсёр, что прежние провалы покажутся нормальным выступлением.
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Ганнибал Лектор
1654791330
Нафига этот Бакаев нужен? Есть же Малком! Зениту нужен Сафонов, Тюкавин. Хотя Бакаев бесплатно... На лавку можно
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житель СПб
1654796452
А зачем?! И не нужен Бакаев. Нужен Сафонов!
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Spirit_78
1654803466
Статья абсолютно ни о чём. Каких россиян, с чего этот "эксперт" это вообще взял? Где хоть какие-то подтверждения? Где логика, особенно с учётом количества легионеров в Зените, которых никто из россиян заменить не сможет?
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zigbert
1654847637
Место в основе таким игрокам не будет гарантировано.
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Lenin26
1654853707
План конечно амбициозный и реально действенный,тому пример бронза на ЕВРО где сборная состояла фактически из 2 клубов,атака Зенит,защита и кипер ЦСКА,но посмотрим на исполнение)
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