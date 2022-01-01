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«Зенит» подпишет Бакаева и еще 3-4 россиян. Клуб хочет создать прообраз сборной России

«Зенит» планирует подписать летом экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и еще 3-4 российских футболистов.

«В летнее трансферное окно «Зенит» не ограничится приобретением Зелимхана Бакаева. В планах петербургского клуба приглашение еще трех-четырех российских футболистов молодого и среднего футбольного возраста.

Существует версия, что таким образом в Санкт-Петербурге готовят базовую версию сборной России, которая после снятия ограничений станет конкурентоспособной на международной арене», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 лет.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2735

    acor94 17 минут назад

    Дада, берите бакаева, агаларова, джикию, захаряна. Будет настоящая русская сборная...

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    Рейтинг: +2791

    FRZZ > acor94 8 минут назад

    А что, в свое время в сборной СССР доминировали украинские футболисты, Заваров, Бессонов, Беланов, Демяненко и т.д.

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