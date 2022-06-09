Дзюбой интересуются «Галатасарай» и «Коньяспор» («Чемпионат»)

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации «Чемпионата», помимо «Фенербахче» футболистом интересуется «Коньяспор». Бронзовый призер турецкой Суперлиги рассмотрит возможность приглашения форварда, если он снизит запросы по зарплате.
«Коньяспор» готов предложить экс-игроку «Зенита» контракт с зарплатой не более 1,2 миллиона евро. Дзюбой также интересуется «Галатасарай».
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
Источник: «Чемпионат»