Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Дзюбой интересуются «Галатасарай» и «Коньяспор» («Чемпионат»)

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации «Чемпионата», помимо «Фенербахче» футболистом интересуется «Коньяспор». Бронзовый призер турецкой Суперлиги рассмотрит возможность приглашения форварда, если он снизит запросы по зарплате.

«Коньяспор» готов предложить экс-игроку «Зенита» контракт с зарплатой не более 1,2 миллиона евро. Дзюбой также интересуется «Галатасарай».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

Новости по теме
Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Он хочет получать 2 миллиона в год 9
Дзюба начал переговоры с турецким топ-клубом («Р-Спорт») 6
Чинквини посоветовал Дзюбе перейти в «Сочи»: «Он не игрок для Серии А» 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:29
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1433

    Alex Y 31 минуту назад

    Не жадничай Дзюба, попадешь в хороший клуб))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11