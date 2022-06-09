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  • Дзюбой интересуются «Галатасарай» и «Коньяспор» («Чемпионат»)

Дзюбой интересуются «Галатасарай» и «Коньяспор» («Чемпионат»)

9 июня 2022, 16:29
2

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации «Чемпионата», помимо «Фенербахче» футболистом интересуется «Коньяспор». Бронзовый призер турецкой Суперлиги рассмотрит возможность приглашения форварда, если он снизит запросы по зарплате.

«Коньяспор» готов предложить экс-игроку «Зенита» контракт с зарплатой не более 1,2 миллиона евро. Дзюбой также интересуется «Галатасарай».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Фенербахче Галатасарай Коньяспор Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Alex Y
1654781884
Не жадничай Дзюба, попадешь в хороший клуб))
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Fialet
1654788839
Ну если только интересуются тем самым видео.
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