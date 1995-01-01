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Суперкубок пройдет 9 июля в Петербурге. Жеребьевки и двух матчей не будет (Иван Карпов)

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

По информации журналиста Ивана Карпова, бюро исполкома РФС с большой долей вероятности выберет местом проведения матча Санкт-Петербург.

Место проведения не будет определено с помощью жребия. Двухматчевого противостояния тоже не будет. Концерт группы «Руки вверх», запланированный на «Газпром Арене» на 9 июля, будет перенесен.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 19:24
Комментарии5
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    Рейтинг: +19220

    derrik2000 2 минуты назад

    "Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

    По информации журналиста Ивана Карпова, бюро исполкома РФС с большой долей вероятности выберет местом проведения матча Санкт-Петербург."

    Первое предложение противоречит второму.
    В первом - ДОПУЩЕНИЕ (высокая вероятность) того, что матч будет в Питере.
    Во втором - КАТЕГОРИЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ.

    ЭЙ, те, кто на Бомбардире "новости" ШКРЯБАЕТ!
    Вы бы хоть русский язык ХОРОШО знали!
    Или тоже "жертвы ЕГЭ"???

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    Рейтинг: +1995

    almanev 2 минуты назад

    Двухматчевого противостояния не будет, но если вдруг зенит не победит, то можно и второй матч назначить, и сказать, что так и задумывалось изначально

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    Рейтинг: +3630

    Kollljan 2 минуты назад

    Все справедливо и все по делу.

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    Рейтинг: +497

    Сделаны из Дерева 17 минут назад

    Позор газпромовской помойке
    Если так и будет Спартаку нужно пацанов вести 15 летних опозорить бомжей на всю Россию.

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    Рейтинг: +6876

    nik55 19 минут назад

    Карпов-----ты что с свечкой там стоял ?

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