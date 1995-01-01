Суперкубок пройдет 9 июля в Петербурге. Жеребьевки и двух матчей не будет (Иван Карпов)

"Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.
По информации журналиста Ивана Карпова, бюро исполкома РФС с большой долей вероятности выберет местом проведения матча Санкт-Петербург."
Первое предложение противоречит второму.
В первом - ДОПУЩЕНИЕ (высокая вероятность) того, что матч будет в Питере.
Во втором - КАТЕГОРИЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ.
ЭЙ, те, кто на Бомбардире "новости" ШКРЯБАЕТ!
Вы бы хоть русский язык ХОРОШО знали!
Или тоже "жертвы ЕГЭ"???
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.
По информации журналиста Ивана Карпова, бюро исполкома РФС с большой долей вероятности выберет местом проведения матча Санкт-Петербург.
Место проведения не будет определено с помощью жребия. Двухматчевого противостояния тоже не будет. Концерт группы «Руки вверх», запланированный на «Газпром Арене» на 9 июля, будет перенесен.
- «Спартак» может бойкотировать матч, если его решат проводить на поле «Зенита».
- «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.