Суперкубок пройдет 9 июля в Петербурге. Жеребьевки и двух матчей не будет (Иван Карпов)

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.
По информации журналиста Ивана Карпова, бюро исполкома РФС с большой долей вероятности выберет местом проведения матча Санкт-Петербург.
Место проведения не будет определено с помощью жребия. Двухматчевого противостояния тоже не будет. Концерт группы «Руки вверх», запланированный на «Газпром Арене» на 9 июля, будет перенесен.
- «Спартак» может бойкотировать матч, если его решат проводить на поле «Зенита».
- «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова