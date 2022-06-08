Суперкубок пройдет 9 июля в Петербурге. Жеребьевки и двух матчей не будет (Иван Карпов)

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

По информации журналиста Ивана Карпова, бюро исполкома РФС с большой долей вероятности выберет местом проведения матча Санкт-Петербург.

Место проведения не будет определено с помощью жребия. Двухматчевого противостояния тоже не будет. Концерт группы «Руки вверх», запланированный на «Газпром Арене» на 9 июля, будет перенесен.