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  • Суперкубок пройдет 9 июля в Петербурге. Жеребьевки и двух матчей не будет (Иван Карпов)

Суперкубок пройдет 9 июля в Петербурге. Жеребьевки и двух матчей не будет (Иван Карпов)

8 июня 2022, 19:24
50

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

По информации журналиста Ивана Карпова, бюро исполкома РФС с большой долей вероятности выберет местом проведения матча Санкт-Петербург.

Место проведения не будет определено с помощью жребия. Двухматчевого противостояния тоже не будет. Концерт группы «Руки вверх», запланированный на «Газпром Арене» на 9 июля, будет перенесен.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (50)
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nik55
1654706095
Карпов-----ты что с свечкой там стоял ?
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Kollljan
1654707095
Все справедливо и все по делу.
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almanev
1654707099
Двухматчевого противостояния не будет, но если вдруг зенит не победит, то можно и второй матч назначить, и сказать, что так и задумывалось изначально
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derrik2000
1654707102
"Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля. По информации журналиста Ивана Карпова, бюро исполкома РФС с большой долей вероятности выберет местом проведения матча Санкт-Петербург." Первое предложение противоречит второму. В первом - ДОПУЩЕНИЕ (высокая вероятность) того, что матч будет в Питере. Во втором - КАТЕГОРИЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ЭЙ, те, кто на Бомбардире "новости" ШКРЯБАЕТ! Вы бы хоть русский язык ХОРОШО знали! Или тоже "жертвы ЕГЭ"???
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Добрый Бобер
1654708351
Вместе с суперкубком и чемпионские медали следующего сезона сразу в Питере оставьте. Всем участникам предстоящего чемпионата защитайте по два поражения от "Зенита" ("Сочи" поражение и ничью), и пусть они ходят довольные и гордятся.
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вальтер79
1654708573
ну что хейтеры спартаковские начинайте писать всякую херь что газпром все купил и прочее прочее зарема а ты начинай строчить очередной высер посмеемся ))))))))
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SpartakMoskwa
1654712313
Я нейтрально отношусь к Зениту, но это уже перебор, супер кубок должен проходить на нейтральном поле без исключений
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Spirit_78
1654714322
Зенит всего один раз играл за суперкубок в Питере. А сколько раз играл Спартак в Москве???
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Ziklop
1654715453
последние три розыгрыша 19 и 20 год в Москве с Локомотивом, 21 год Калиниград и что спартачи опять хотят в москве?
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Боцман52
1654723555
Причины тоже для выбора классные. Лужа не рассматривается, так ка там концерты, а в Питере просто переносят концерт.
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