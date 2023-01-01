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На стадионе «Динамо» появится система распознавания лиц

«Динамо» установит на «ВТБ Арене» систему распознавания лиц. Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

«Речь о биометрической системе доступа. По сути, это система автоматического распознавания лиц (или Face ID), когда болельщик, купивший билет на игру, может попасть на матч без физического предъявления билета на входе. Его личность будет идентифицироваться по лицу при осуществлении доступа на стадион.

В начале сезона мы этот проект запустим, а дальше будем его масштабировать. Разумеется, это нововведение будет сопровождаться определенными преимуществами для тех, кто к этой системе решит присоединиться. Оборудование для этого есть, прорабатываем вопрос интеграции программного обеспечения», – рассказал функционер.

  • Также во всей РПЛ появится система Fan ID – индивидуальных паспортов болельщика.
  • Она будет подобна той, которая была на ЧМ-2018.
  • На реализацию Fan ID уйдет 700+ миллионов рублей из бюджета.

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Источник: «Матч ТВ»

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