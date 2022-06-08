Директор «Динамо» Пивоваров: «Сезон показал, что мы – топ-клуб»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что москвичей стоит считать топ-клубом.

– Несмотря на отсутствие титулов, сезон можно назвать успешным?

– Самое главное, что показал этот сезон – «Динамо» теперь является топ-клубом не только по управлению, финансированию, инфраструктуре, но и по спортивным и коммерческим результатам. Мы в призах в премьер-лиге. Мы играли в финале в главном матче сезона. У нас один из лучших клубных магазинов и лучшее матчевое шоу по внешним оценкам.

Мы ставим рекорды посещаемости (на игре с «Сочи» в 30-м туре впервые в истории «ВТБ Арены» был аншлаг). У клуба топ-академия, признанная лучшей в Москве в 2021 году. У нас растут доходы от коммерческой деятельности. Увеличивается количество подписчиков и охватов в социальных сетях, качество контента – на топовом уровне, это подтверждает позитивная реакция болельщиков, СМИ и блогеров на многие наши посты и видеоролики, например, на подписание Смолова или промо перед финалом Кубка.

По всем ключевым метрикам, которые можно отследить, наша аудитория растет, и растет кратно. В этом сезоне она удвоилась. Что касается неудачного финального отрезка, то очень важно использовать его для развития, для будущего, чтобы сделать правильные выводы и продолжить двигаться вперед. Планку мы опускать не собираемся.