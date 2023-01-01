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Директор «Динамо» Пивоваров: «Сезон показал, что мы – топ-клуб»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что москвичей стоит считать топ-клубом.

– Несмотря на отсутствие титулов, сезон можно назвать успешным?

– Самое главное, что показал этот сезон – «Динамо» теперь является топ-клубом не только по управлению, финансированию, инфраструктуре, но и по спортивным и коммерческим результатам. Мы в призах в премьер-лиге. Мы играли в финале в главном матче сезона. У нас один из лучших клубных магазинов и лучшее матчевое шоу по внешним оценкам.

Мы ставим рекорды посещаемости (на игре с «Сочи» в 30-м туре впервые в истории «ВТБ Арены» был аншлаг). У клуба топ-академия, признанная лучшей в Москве в 2021 году. У нас растут доходы от коммерческой деятельности. Увеличивается количество подписчиков и охватов в социальных сетях, качество контента – на топовом уровне, это подтверждает позитивная реакция болельщиков, СМИ и блогеров на многие наши посты и видеоролики, например, на подписание Смолова или промо перед финалом Кубка.

По всем ключевым метрикам, которые можно отследить, наша аудитория растет, и растет кратно. В этом сезоне она удвоилась. Что касается неудачного финального отрезка, то очень важно использовать его для развития, для будущего, чтобы сделать правильные выводы и продолжить двигаться вперед. Планку мы опускать не собираемся.

  • «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ финишировало 3-м.
  • В финале Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2).
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 16:07
Комментарии3
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    Рейтинг: +218

    Fialet 16 минут назад

    Сезон показал, что Динамо пока сырая заготовка.

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    Рейтинг: +10383

    Алексей З 1 час назад


    В решающим матче отгрузил вас 5:1,при аншлаге !!!
    Бледненько выглядите на этом фоне.
    Хотите в ТОПы, радуйте стабильностью результатов, один сезон не показатель.

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    Рейтинг: +407

    Снег 1 час назад

    Cезон показал, что болотным веры никогда не будет, какой бы пост они не занимали в Динамо.

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