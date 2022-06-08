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  • Директор «Динамо» Пивоваров: «Сезон показал, что мы – топ-клуб»

Директор «Динамо» Пивоваров: «Сезон показал, что мы – топ-клуб»

8 июня 2022, 16:07
4

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что москвичей стоит считать топ-клубом.

– Несмотря на отсутствие титулов, сезон можно назвать успешным?

– Самое главное, что показал этот сезон – «Динамо» теперь является топ-клубом не только по управлению, финансированию, инфраструктуре, но и по спортивным и коммерческим результатам. Мы в призах в премьер-лиге. Мы играли в финале в главном матче сезона. У нас один из лучших клубных магазинов и лучшее матчевое шоу по внешним оценкам.

Мы ставим рекорды посещаемости (на игре с «Сочи» в 30-м туре впервые в истории «ВТБ Арены» был аншлаг). У клуба топ-академия, признанная лучшей в Москве в 2021 году. У нас растут доходы от коммерческой деятельности. Увеличивается количество подписчиков и охватов в социальных сетях, качество контента – на топовом уровне, это подтверждает позитивная реакция болельщиков, СМИ и блогеров на многие наши посты и видеоролики, например, на подписание Смолова или промо перед финалом Кубка.

По всем ключевым метрикам, которые можно отследить, наша аудитория растет, и растет кратно. В этом сезоне она удвоилась. Что касается неудачного финального отрезка, то очень важно использовать его для развития, для будущего, чтобы сделать правильные выводы и продолжить двигаться вперед. Планку мы опускать не собираемся.

  • «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ финишировало 3-м.
  • В финале Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2).
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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Снег
1654694656
Cезон показал, что болотным веры никогда не будет, какой бы пост они не занимали в Динамо.
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Fialet
1654699165
Сезон показал, что Динамо пока сырая заготовка.
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neim
1654702235
Сезон показал, что в клуб и команда на правильном пути. Основа заложена, теперь важно не потерять того, что достигнуто и развиваться дальше.
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