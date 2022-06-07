Появилось расписание Кубка Матч Премьер, в котором сыграют «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил информацию о том, что «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород» примут участие в предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.

Турнир пройдет с 21 июня по 7 июля на стадионах «ВЭБ Арена» в Москве и «Смена» в Санкт-Петербурге. Все игры будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание турнира:

21 июня. 20:00. «Зенит» – «Нижний Новгород» («Смена»);

25 июня. 20:00. «Сочи» – «Зенит» («Смена»);

29 июня. 20:00. ЦСКА – «Зенит» («ВЭБ Арена»);

1 июля. 20:00. «Нижний Новгород» – «Сочи» («ВЭБ Арена»);

4 июля. 20:00. ЦСКА – «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»);

7 июля. 20:00. «Сочи» – ЦСКА («ВЭБ Арена»).