Появилось расписание Кубка Матч Премьер, в котором сыграют «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород»

Подозрительно! Кто выигрывает кубок - потом сливает Чемп! Нельзя в нем участвовать!
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил информацию о том, что «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород» примут участие в предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.
Турнир пройдет с 21 июня по 7 июля на стадионах «ВЭБ Арена» в Москве и «Смена» в Санкт-Петербурге. Все игры будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Расписание турнира:
21 июня. 20:00. «Зенит» – «Нижний Новгород» («Смена»);
25 июня. 20:00. «Сочи» – «Зенит» («Смена»);
29 июня. 20:00. ЦСКА – «Зенит» («ВЭБ Арена»);
1 июля. 20:00. «Нижний Новгород» – «Сочи» («ВЭБ Арена»);
4 июля. 20:00. ЦСКА – «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»);
7 июля. 20:00. «Сочи» – ЦСКА («ВЭБ Арена»).