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Появилось расписание Кубка Матч Премьер, в котором сыграют «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил информацию о том, что «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород» примут участие в предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.

Турнир пройдет с 21 июня по 7 июля на стадионах «ВЭБ Арена» в Москве и «Смена» в Санкт-Петербурге. Все игры будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание турнира:

21 июня. 20:00. «Зенит» – «Нижний Новгород» («Смена»);

25 июня. 20:00. «Сочи» – «Зенит» («Смена»);

29 июня. 20:00. ЦСКА – «Зенит» («ВЭБ Арена»);

1 июля. 20:00. «Нижний Новгород» – «Сочи» («ВЭБ Арена»);

4 июля. 20:00. ЦСКА – «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»);

7 июля. 20:00. «Сочи» – ЦСКА («ВЭБ Арена»).

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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Комментарии6
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    Рейтинг: +15960

    житель СПб 40 минут назад

    Подозрительно! Кто выигрывает кубок - потом сливает Чемп! Нельзя в нем участвовать!

    0
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    Рейтинг: +116

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    А где же наиболее титулованный участник кубка Пари Матч Премьер? Спартак Москва ( 3 титула). Федун решил не заявляться на традиционно удачный для его команды турнир???

    0
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    Рейтинг: +206

    Fialet > Salt-N-Pepa 51 минуту назад

    Заремба против.

    0
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    Рейтинг: +483

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    еще оренбурга ни хватает до кучи зенита 2 динамо ленинград

    4
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    Рейтинг: +16345

    paracetamol 2 часа назад

    Три Зенита и не пойми что играть будут!

    1
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    Рейтинг: +240

    Номэд > paracetamol 2 часа назад

    Оо. Бомжарня открыто признает, что у вонючего бомжарника куча фарм клубов.

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