Президент «Оренбурга»: «Будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться к этому»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о противостоянии с «Зенитом».

– Не секрет, что «Сочи» и «Оренбург» называют фарм-клубами «Зенита». Насколько для вас лично важно обыграть «Зенит»?

– Эта тема давно мусолится, но «Сочи» уже давно проявил себя. Сколько очков они отняли у «Зенита»? И о чем это говорит?

Мы здесь в Оренбурге казаки, поэтому с нами будет сложно. Будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться к этому.

Понимаю их уровень и наш, но футбол есть футбол.