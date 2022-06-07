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  • «Давайте сохраним это в тайне». Рыскин – об обещании Хачатурянца ввести мораторий на вылет из РПЛ

«Давайте сохраним это в тайне». Рыскин – об обещании Хачатурянца ввести мораторий на вылет из РПЛ

7 июня 2022, 16:42
3

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова про обещание президента РПЛ Ашота Хачатурянца ввести мораторий на вылет из лиги.

«Я подтверждаю полностью слова Шамиля Газизова. Такие обещания нам были даны, причем со слов Александра Валерьевича (Дюкова).

Это озвучил Ашот Хачатурянц, который на собрании за день до исполкома сказал, что у нас есть договоренность с Дюковым, что никто не вылетает.

Он говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача – провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось».

Мы играли, бились, спортивный характер состязаний присутствовал, потом люди отказались от своих слов.

На собрании лиги мы подняли вопрос, Хачатурянц сказал: «Я, к сожалению, констатирую, что позиция РФС поменялась».

Мы же сказали, что публично об этом заявим, на что он нам сказал: «Тогда я возьму всю вину на себя. Скажу, что я что-то не так понял, что-то перепутал».

Мы точно понимаем, что это не его вина, а его беда. Проблема, к сожалению, чуть глубже. Он честно сказал. Потом он просто понял, что в этой ситуации остается крайним. И взял всю вину на себя перед нами», – рассказал Рыскин.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Хачатурянц Ашот
Комментарии (3)
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portero
1654610885
Ну так везде у нас....
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Garrincha58
1654614223
мало ли что где кто брякнул в кулуарах, а закон(регламент) он один для всех и его менять во время соревнований нельзя и не стоит сейчас плакаться в жилетку вылетели значит заслужили
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