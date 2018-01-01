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Дзагоев: «Если бы на ЧМ-2018 обыграли хорватов, то и Англию прошли бы. А потом отхватили бы от Франции»

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев считает, что команде было по силам дойти до финала домашнего ЧМ-2018.

«Гол Фернандеса Хорватии с моей передачи – самый памятный момент в карьере, исходя из масштаба и уровня турнира.

Я тогда не побежал праздновать со всеми – наоборот, были мысли, что успеем третий забить. Но, видимо, настрой у всех уже был на пенальти, ха-ха. Ребята по 120 минут отыграли.

Я вообще должен был тогда катить Игнашевичу под удар. Но там Модрич стоял и чухал этот прострел. Мог быть обрез, а это один из последних штрафных. Я сделал ложное движение, и Модрич действительно побежал читать.

Думаю: «Подам уже в штрафную, а там будь что будет». Классно получилось. По игре мы хорватам не уступили, моменты были, первыми забили.

По ощущениям, если бы выиграли по пенальти, то мы бы и Англию прошли. Правда, потом отхватили бы от Франции, но они были на голову сильнее любой команды на чемпионате мира», – сказал Дзагоев.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 20:48
Комментарии4
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    Рейтинг: +299

    Nikita Suarez 8 минут назад

    Как в анекдоте: «Дзага,проснись! Ты обос**лся!»

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    Рейтинг: +463

    КаДеС 32 минуты назад

    Ну я почему то так же думал, что если бы прошли хорватов, то и англичан потом, а вот от французов выхватили бы по полной

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    Рейтинг: +576

    SinyaaPyll 47 минут назад

    ЧМ-2018 получился в целом малоинтересным: французы прошлись катком; только полуфинал (досрочный финал) с Бельгией был топовым по уровню игры хоть и суховатым.

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    Рейтинг: +576

    SinyaaPyll 58 минут назад

    По игре хорваты смотрелись, конечно, поинтереснее, но не более. Англию бы не прошли. Англичанам как раз таки не повезло, что Россия проиграла по пенальти.

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