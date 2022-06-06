Дзагоев: «Если бы на ЧМ-2018 обыграли хорватов, то и Англию прошли бы. А потом отхватили бы от Франции»

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев считает, что команде было по силам дойти до финала домашнего ЧМ-2018.

«Гол Фернандеса Хорватии с моей передачи – самый памятный момент в карьере, исходя из масштаба и уровня турнира.

Я тогда не побежал праздновать со всеми – наоборот, были мысли, что успеем третий забить. Но, видимо, настрой у всех уже был на пенальти, ха-ха. Ребята по 120 минут отыграли.

Я вообще должен был тогда катить Игнашевичу под удар. Но там Модрич стоял и чухал этот прострел. Мог быть обрез, а это один из последних штрафных. Я сделал ложное движение, и Модрич действительно побежал читать.

Думаю: «Подам уже в штрафную, а там будь что будет». Классно получилось. По игре мы хорватам не уступили, моменты были, первыми забили.

По ощущениям, если бы выиграли по пенальти, то мы бы и Англию прошли. Правда, потом отхватили бы от Франции, но они были на голову сильнее любой команды на чемпионате мира», – сказал Дзагоев.