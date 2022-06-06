Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Я матерился, когда «Спартаку» поставили пенальти в финале с «Динамо»

Федун: «Я матерился, когда «Спартаку» поставили пенальти в финале с «Динамо»

6 июня 2022, 14:47
2

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своей реакции на пенальти, который был назначен в дополнительное время финала Кубка России в ворота команды Паоло Ваноли.

  • Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте.
  • Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Московский клуб выиграл Кубок России впервые с 2003 года.

«Честно говоря, я матерился. Было даже немного неудобно, потому что рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны. А я весь на эмоциях...

Я понимал, что пенальти нет. Я потом подошел специально и спросил у Руслана Литвинова: «Что было?» Он говорит: «Я посмотрел — никого нет. Подпрыгнул». И в этот момент игрок «Динамо» подсунул голову.

То же самое было в игре с «Ростовом». Нападающий специально цепляется за ногу и падает. Футбольные хитрости, к сожалению. Не очень честная игра.

Еще по теме:
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики 1
Мнение Федуна о шансах «Спартака» стать чемпионом РПЛ 3
Карпин сделал выбор между Галицким и Федуном 13
Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Кубок Спартак Динамо Федун Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1654518913
"Это элементарно Ватсон". Смотри, кому выгодно.
Ответить
zigbert
1654536380
Да тут все кто болел за Спартак были в шоке.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
2
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
2
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
1
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
4
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
4
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
9
Все новости
Все новости
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
09:21
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
16
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
40
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
Вчера, 20:12
9
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
Вчера, 18:24
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:45
Где смотреть матч «Спартак» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:43
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:41
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:39
Аршавин рассказал о значимости единственной в его карьере победе в Кубке страны
Вчера, 09:08
1
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
31 августа
2
Где смотреть матч «Ростов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Где смотреть матч «Факел» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
26 августа
5
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+