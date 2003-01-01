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Федун: «Я матерился, когда «Спартаку» поставили пенальти в финале с «Динамо»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своей реакции на пенальти, который был назначен в дополнительное время финала Кубка России в ворота команды Паоло Ваноли.

  • Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте.
  • Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Московский клуб выиграл Кубок России впервые с 2003 года.

«Честно говоря, я матерился. Было даже немного неудобно, потому что рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны. А я весь на эмоциях...

Я понимал, что пенальти нет. Я потом подошел специально и спросил у Руслана Литвинова: «Что было?» Он говорит: «Я посмотрел — никого нет. Подпрыгнул». И в этот момент игрок «Динамо» подсунул голову.

То же самое было в игре с «Ростовом». Нападающий специально цепляется за ногу и падает. Футбольные хитрости, к сожалению. Не очень честная игра.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14210

    NewLife 27 минут назад

    "Это элементарно Ватсон". Смотри, кому выгодно.

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