Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»

Экс-капитан сборной России Роман Широков дал комментарий по поводу конфликта с судьями после игры Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).

Сообщалось, что бывший футболист обматерил арбитров и угрожал им.

«Все происходило под камерой, есть запись. Вы можете обратиться в «Строгино» или «Родину». Все происходит в прямом эфире и есть в доступе на YouTube. Все, что было на поле, там и осталось. Ничего никуда не ушло.

Есть ли у меня конфликт с арбитрами? Нет, никакого. У арбитров со мной? У них со мной тем более нет.

Я не знаю, о чем вы говорите. Если у вас есть документация, то почитайте, о чем идет речь», – сказал Широков.