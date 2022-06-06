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  • Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»

Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»

6 июня 2022, 12:32
4

Экс-капитан сборной России Роман Широков дал комментарий по поводу конфликта с судьями после игры Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).

Сообщалось, что бывший футболист обматерил арбитров и угрожал им.

«Все происходило под камерой, есть запись. Вы можете обратиться в «Строгино» или «Родину». Все происходит в прямом эфире и есть в доступе на YouTube. Все, что было на поле, там и осталось. Ничего никуда не ушло.

Есть ли у меня конфликт с арбитрами? Нет, никакого. У арбитров со мной? У них со мной тем более нет.

Я не знаю, о чем вы говорите. Если у вас есть документация, то почитайте, о чем идет речь», – сказал Широков.

  • Широков – начальник команды «Строгино».
  • В команде «Строгино»-2008 играет его сын Игорь.
  • Бывшему полузащитнику грозит пожизненное отстранение от футбола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. М-лига Строгино Родина Широков Роман
Комментарии (4)
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ArReal
1654512367
Мерзавец , что ещё сказать, даже со свои мерзкие слова ответить не может...
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alp
1654517051
мерзкий типок этот широков...
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kara-mba
1654517384
И что? Надо два часа смотреть как они уходят с поля чтобы может быть услышать или увидеть как ругается Широков? Автор ты там с дуба не рухнул? Лишь бы что то написать. Широков хоть делом занят, а вы?
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portero
1654540938
Жаль тебя опять тварюгу не посадють....
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