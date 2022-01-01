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«Моя бабушка забила бы не меньше». Селюк – о Сергееве в «Зените»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о форварде «Зенита» Иване Сергееве.

– Помните спор Генича с Дзюбой по поводу Сергеева: забьет, не забьет?

– Да, конечно.

– Так вот, если в состав «Зенита» поставить мою бабушку, она забила бы ничуть не меньше, чем Сергеев. Не хочу сказать, что он – плохой форвард, нет – нормальный.

Но когда команда играет в атакующий футбол, забивает каждому сопернику в РПЛ чуть ли не по три мяча, то выпускай на поле любого – вреда не будет! Там на блюдечке поднесли, тут головой чиркнул, и пошло-поехало.

Но того же Тюкавина я считаю на порядок лучше Сергеева. Но если «Динамо» будет Тюкавина и дальше на 15 минут выпускать, то он сдуется.

  • Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе этого года за 2,15 миллиона евро.
  • В составе петербургской команды нападающий забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3042

    Беспонтий 1 час назад

    бабушка
    в отличие от внука
    никогда не становилась на одно колено

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    Рейтинг: +211

    кaстрюлька > Беспонтий 1 час назад

    Потому что бабушке в своё время было сподручнее на четырёх точках стоять

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