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  • «Моя бабушка забила бы не меньше». Селюк – о Сергееве в «Зените»

«Моя бабушка забила бы не меньше». Селюк – о Сергееве в «Зените»

6 июня 2022, 11:56
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о форварде «Зенита» Иване Сергееве.

– Помните спор Генича с Дзюбой по поводу Сергеева: забьет, не забьет?

– Да, конечно.

– Так вот, если в состав «Зенита» поставить мою бабушку, она забила бы ничуть не меньше, чем Сергеев. Не хочу сказать, что он – плохой форвард, нет – нормальный.

Но когда команда играет в атакующий футбол, забивает каждому сопернику в РПЛ чуть ли не по три мяча, то выпускай на поле любого – вреда не будет! Там на блюдечке поднесли, тут головой чиркнул, и пошло-поехало.

Но того же Тюкавина я считаю на порядок лучше Сергеева. Но если «Динамо» будет Тюкавина и дальше на 15 минут выпускать, то он сдуется.

  • Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе этого года за 2,15 миллиона евро.
  • В составе петербургской команды нападающий забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Сергеев Иван Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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Беспонтий
1654506058
бабушка в отличие от внука никогда не становилась на одно колено
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altezzik
1654521945
Яя Туре - бабушка Селюка
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portero
1654585045
твои макаки забивают меньше, жадный рабовладелец падлюк....
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