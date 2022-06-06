«Моя бабушка забила бы не меньше». Селюк – о Сергееве в «Зените»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о форварде «Зенита» Иване Сергееве.
– Помните спор Генича с Дзюбой по поводу Сергеева: забьет, не забьет?
– Да, конечно.
– Так вот, если в состав «Зенита» поставить мою бабушку, она забила бы ничуть не меньше, чем Сергеев. Не хочу сказать, что он – плохой форвард, нет – нормальный.
Но когда команда играет в атакующий футбол, забивает каждому сопернику в РПЛ чуть ли не по три мяча, то выпускай на поле любого – вреда не будет! Там на блюдечке поднесли, тут головой чиркнул, и пошло-поехало.
Но того же Тюкавина я считаю на порядок лучше Сергеева. Но если «Динамо» будет Тюкавина и дальше на 15 минут выпускать, то он сдуется.
- Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе этого года за 2,15 миллиона евро.
- В составе петербургской команды нападающий забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
Источник: «Спорт уик-энд»