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Ваноли: «Я вложил в «Спартак» свою энергию и страсть»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что обрела команда благодаря его назначению.

«У «Спартака» больше всего болельщиков в России, а я вложил в команду свою энергию и страсть. У меня были отличные примеры для подражания – это Конте и Сарри. Спасибо им.

Они многому меня научили в плане управления тренерским штабом, игроками и целым клубом», – сказал итальянец.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил уволенного Руя Виторию.
  • Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: L'Arena

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Комментарии2
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    Рейтинг: +464

    gunstilzit 17 минут назад

    Ощущение от интервью,будто Ваноли уволили и он вспоминает работу в Спартаке.

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    Рейтинг: +10176

    alp 54 минуты назад

    судя по месту, которое занял спартак, ваноли довольно таки вялый и не очень энергичный парень...

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