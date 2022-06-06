Ваноли: «Я вложил в «Спартак» свою энергию и страсть»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что обрела команда благодаря его назначению.
«У «Спартака» больше всего болельщиков в России, а я вложил в команду свою энергию и страсть. У меня были отличные примеры для подражания – это Конте и Сарри. Спасибо им.
Они многому меня научили в плане управления тренерским штабом, игроками и целым клубом», – сказал итальянец.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
- Он сменил уволенного Руя Виторию.
- Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
Источник: L'Arena