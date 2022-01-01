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«50 на 50. Либо переберется, либо нет». Агент Дивеева – о трансфере в Европу

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал интерес к россиянину со стороны европейских клубов. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Серии А.

«Пока никаких конкретных предложений не было. Трансфер в Европу? Тут 50 на 50. Либо переберется, либо нет.

Важно учитывать позицию клуба и позицию игрока. В данный момент у Игоря контракт с ЦСКА. Его все устраивает. Но если появится интересное предложение – будем разговаривать», – сказал агент.

  • Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
  • В этом сезоне он провел 29 матчей, забил 5 голов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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